Tildan a Shakira de “inmadura y con actitud de quinceañera”: Su mensaje para Clara Chía en Instagram causó controversia

Shakira publicó el pasado 29 de marzo un juego de palabras en Instagram, que supuestamente, sería una indirecta para Clara Chía Martí, la nueva novia de Gerard Piqué. Aunque todo se ha mantenido en especulaciones, los usuarios en redes sociales no tardaron en dar su opinión al respecto.

“Chiaoscuro”, escribió la cantante en el pie de foto de la publicación, en la que se marcó un poco de luz en un lado de su rostro, mientras el otro estaba con una sombra.

Se invirtieron los roles. Clara Chia con su comportamiento y actitud parece que tuviera 46, y la ex de Gerard Piqué se comporta como una jovencita de 23, ni eso, creo que no llega a los 15 😂🤣 pic.twitter.com/fQ4fV9s4EO — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 30, 2023

Las reacciones en Twitter e Instagram se viralizaron, de inmediato, donde muchos aseguraron que la artista era muy astuta e inteligente para jugar con los términos y palabras. Mientras que otros señalaron que solo se trataba de una tiradera contra la joven de 23 años.

Los seguidores de la cantante, en especial los de España arremetieron contra la cantante y aseguraron que era inmadura por las actitudes que reflejaba en los contenidos. Una cuenta de fanáticos que se dedica a publicar cosas relacionadas con Piqué y Clara Chía se refirió al asunto, puntualizando que Shakira no parecía de la edad que tenía.

Ni yo le tiré tantas indirectas a mi ex, Dios! — •El Jhon• (@jhoniaan) March 30, 2023

Sigue ardida la loba , está aullando de rabia @shakira madura xd — Miriam Love ,💕💕 (@mytuiterworld) March 30, 2023

“Se invirtieron los roles. Clara Chía con su comportamiento y actitud parece que tuviera 46 años, y la ex de Gerard Piqué se comporta como una jovencita de 23. Ni eso, creo no llega a los 15 años”, escribió el perfil, en que otros usuarios respaldaron la idea y afirmaron que no era la manera de responder a lo que sucedía.

¿Clara oscura? ¿Oscura Chía? ¿Clara trague y mastique? ¿cero rencor, bebé?



Bueno, Shak... adelanto pues. — Mao Socarrás (Ibarra) (@IbarraSocarras) March 29, 2023

No obstante, contrario a lo que recibió de los fanáticos de Chía y Piqué, una cuenta de seguidores reveló también un punto importante en la historia de Shakira con el exfutbolista, ya que la fecha y el día coincidían a la perfección con el momento exacto en el que ella asumió y oficializó su relación amorosa.