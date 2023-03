“Chiaroscuro”: El juego de palabras de Shakira para atacar a Clara Chía

Shakira ha lanzado un nuevo dardo para la actual pareja de su ex, Gerard Piqué, y esta vez no se valió de ningún verso para hacerlo. La colombiana quien hasta ahora ya acumula tres canciones en las que ha desahogado todo lo que siente no solo contra el ex futbolista, sino también con su familia y con la que es ahora su nueva novia, Clara Chía Marti, demostró que no necesita de un fondo musical para darse a entender.

La intérprete de ´TQG´ publicó una reciente postal por medio de su cuenta en Instagram, que en menos de 3 horas generó un total revuelo en las redes y entre los internautas, quienes no paran de asegurar que ese “Chiaroscuro” tiene Clara-mente un solo significado, y no necesita de mucha interpretación para adivinar a quien va dirigido.

“Lo que está a la vista no necesita anteojos”, reza un muy popular refrán, Shakira esta vez se fue directo a la yugular del problema y sin dar muchas vueltas. Aunque, si se quiere ser aún más especifico y dar una segunda cabida y cara a esta palabra, la página más tradicional de

búsqueda ´Wikipedia´ define Chiaroscuro de la siguiente manera; “El claroscuro, palabra proveniente del italiano chiaroscuro, es una técnica de pintura que consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos, para destacar más efectivamente algunos elementos”.

El concepto detrás de la palabra también deja un mensaje ensombrecido, por lo que podría asegurarse que por ningún flanco, el sustantivo puede pasar inadvertido y dejar de llamarse una indirecta.

Reacciones

“Para mi que es porque Clara en italiano se dice Chiara, que además hace juego con su apellido Chia, y bueno oscuro por antónimo de claro. Genial, @shakira no da puntada sin dedal./ CHIA-Roscuro/ Clara mente, vuelve al ataque!/ Te gusta ver el mundo arder 😂”, son solo algunos de los más de 14 mil comentarios que ya recoge el post.