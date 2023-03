Este es el retoque estético que se hará Carolina Jaume a días de haber sufrido un colapso de salud

Carolina Jaume anunció en sus redes sociales que estaría pensando en realizarse un aumento de senos, sin embargo, muchos aseguran que no debería, debido a los recientes colapsos de salud que ha presentado.

“Ahora que me voy a poner chichis, pedí estas nalgas también”, escribió la presentadora en redes sociales. El mensaje le da a entender a sus seguidores que los problemas de salud no serían tan graves ya que, no le impiden realizarse cirugías estéticas.

Captura de pantalla de las historias de Carolina Jaume

Si algo ha caracterizado a Carolina, es su capacidad de generar polémicas debido a lo que hace o no con su vida. Por eso, muchos han considerado que sus colapsos de salud son “un show y solo busca atención”. Incluso, luego de que ‘agárrate’ haya transmitido las imágenes de su descompensación En Vivo, tuvo que salir a declarar que no fue con ganas de generar contenido y aumentar la audiencia, debido a las críticas que recibió el canal que transmite el programa.

¿Qué ha dicho Carolina Jaume sobre su salud?

La presentadora de televisión sufrió un colapso de salud que la llevó, incluso, a ser hospitalizada de emergencia y, todo fue difundido por el programa ‘Agárrate’.

[ Carolina Jaume bajo monitoreo de presión y corazón, tras descompensación: Este es el instrumento médico que debe usar ]

De acuerdo con sus más recientes declaraciones, la también actriz aclaró, que el declive médico que sufrió no responde a ningún síntoma de embarazo, como se había especulado. Si no a una crisis hipertensiva que llegó a estar entre 180/120, unas lecturas que ya habrían ocasionado afectaciones anteriormente en su salud y, que ahora provocaron su salida de forma abrupta del programa ‘Agárrate’ en Telepremier, donde se encontraba al momento de la descompensación.

Por lo tanto, todo esto sugiere que quizás, a nivel de salud, no sea el mejor momento para una cirugía estética, como ella misma anunció en redes. Aunque no es nada oficial y tampoco ha dicho cuando planea hacerla, todo es posible si se trata de Jaume.