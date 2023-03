¿Alexandra pidió disculpas alguna vez a Henry por llamarlo gordo? Esta fue su respuesta

Alexandra ya no hace parte de las pantallas de Teleamazonas, pero sin duda alguna sigue en el corazón de todo Ecuador y de los televidentes. La popular ´Diabla´ de la cuarta temporada de MásterChef Ecuador realizó una dinámica de preguntas y respuestas por medio de su cuenta de Instagram, y reveló muchos detalles que para muchos no quedaron claros durante la competencia.

Una de las interrogantes que surgió durante la interacción con sus seguidores, es si en algún momento habría pedido disculpas a Henry por haberle llamado “gordo” en uno de los episodios, un comentario que para el momento desató una ola de criticas en su contra y que incluso la hicieron tendencia en la red social de Twitter.

Captura de historia de Instagram de Alexandra

¿Alguna vez pediste disculpas a Henry por llamarlo ´gordo´ o así tratas a las personas?

“Sabes que no, porque cuando sucedió en el programa fue cómico, nos reímos, luego a través de la pantalla se vio pésimo, se vio mal, recibí muchas críticas al respecto, pero creo que él en su momento lo tomó como broma, como yo también recibía los ataques de ellos como broma. A mí nadie me pidió disculpas por todos los atropellos que recibí en el programa”, fue la respuesta de la ´Diabla´.

Para el momento del comentario, la competencia apenas comenzaba. Alexandra Torres, de 46 años, diseñadora oriunda de Santo Domingo de los Tsáchilas, dijo al empezar el programa que no le gustaría que le toque con Henry, pero de manera despectiva. “Con quién no quisiera que me tocara es el gordito”, dijo porque los participantes debían escoger a su grupo para el reto de ese episodio.

Inmediatamente, no pasó mucho tiempo y las redes ardieron en contra de Alexandra, por la manera en que se refirió al actual campeón del reality de aficionados de cocina de Ecuador, MásterChef.