¿Christian Noboa ya tiene una nueva relación? Esta sería la rubia que estaría supliendo a Keviam Cazo

Bien dicen por ahí que; A rey muerto, rey puesto, y todos los rumores apuntan a que el futbolista Christian Noboa, ya estaría cumpliendo con ese dicho, el ecuatoriano que hace menos de un mes se vio salpicado por un escándalo de presunta agresión física denunciada por parte de su ex pareja, Keviam Cazo, ya figura en las redes sociales de una nueva mujer.

Una filmación compartida en la historia de Instagram de una apuesta rubia, ha hecho que el nombre del jugador vuelva a salir a flote, pero esta vez a modo de vinculo amoroso. La grabación donde se observa a Noboa al fondo de un salón, aparentemente dando una entrevista mientras la joven le hace foco, ha puesto a todos los internautas a preguntarse de quien se trata.

Fue Leonardo Quezada ´Lazito´ quien habló durante el programa de ´Los Hackers de la farándula´ sobre estas imágenes, y según aseguró, la rubia sería una famosa fotógrafa con la que actualmente se estaría relacionando a Noboa, quien cabe destacar aún ni siquiera ha terminado de cerrar el proceso legal que lleva a cabo con su ex, la modelo Keviam Cazo.

Denuncia de Keviam Cazo

Christian Noboa fue acusado por su ex, Keviam Cazo, de haberla golpeado. La modelo registró en sus historias de Instagram el hecho que involucraría al futbolista en la supuesta agresión.

Primero hizo público un video donde denunciaba el hecho. Cazo se grabó en bata de baño para dejar plasmada su denuncia sobre los golpes y el memento de violencia que habría vivido.

“Hoy día he pasado las noches más horribles de mi vida. Hoy día Christian Noboa me pegó como podrán ver, me golpeó por todos lados. O sea no sé cómo explicarles, malísimo”, aseguró la modelo.

Las últimas noticias que se han dado a conocer acerca de esto, sería un enfrentamiento legal en que la modelo le estaría solicitando al futbolista parte de los bienes que adquirieron mientras estuvieron juntos. Sin embargo, hasta ahora, no se ha hecho publico ningún fallo o acuerdo.