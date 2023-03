Salen a la luz más detalles de la relación de Shakira y su ex suegra: Madre de Piqué habría hasta golpeado a la cantante

Shakira y Gerard Piqué ya no están juntos hace casi un año, pero su relación y la de su entorno sigue sin perder vigencia noticiosa. A medida que pasan los días, son más los detalles que se conocen sobre la fachada de amor perfecto que vendía la colombiana y el ex futbolista, comenzando por la pésima relación que existía entre ella y su ex suegra, Montserrat Bernabéu.

Desde que se conoció la noticia de su separación, la prensa española ha hecho las veces de sabuesos, en busca de cada pieza que ayude a armar el rompecabezas de una ruptura que para muchos no tenía sentido, pero que cada vez adquiere más forma con la información que se revela. Lo último y más polémico que se supo por medio de la reconocida reportera española, Laura Fa, es que la ex suegra de Shakira, se habría atrevido incluso a golpearla frente a sus hijos.

“La exsuegra de la cantante le habría propinado un fuerte puñetazo en la cara en frente del excampeón del mundo con la selección española de fútbol y sus nietos, mientras que el exdefensa central del F. C. Barcelona no habría reaccionado ante la golpiza de su madre a la barranquillera”, reseñó Infobae citando a Laura Fa.

Si bien ya se habrían dado a conocer enfrentamientos y motivos de desacuerdo entra la catalana y la barranquillera, jamás se habían mencionado agresiones, pero de acuerdo con la miembro de Mamarazzis, el principal motivo de enemistad entre suegra y yerna, surgió luego que Montserrat Bernabéu, comenzara a encubrir los encuentros entre Gerard Piqué y Clara Chía.

“Todo se debe a que cuando empezó la relación entre Piqué y Clara Chía se refugiaban en una casa que los padres de Piqué tienen en Cabrils, municipio del Maresme cercano a Barcelona. Mientras Shakira lloraba en el hombro de su suegra y qué mal lo estoy pasando, la suegra era cómplice de esconder esta nueva relación”, mencionó la española, revelando a su vez que la artista estuvo hasta con terapista y mejoró mucho.

Tal parece que esa revelación habría originado no solo un distanciamiento definitivo, sino también agresivo.