¡Nada fue show! Elizabeth Cader confirmó su regreso con Don Day

“Ambos literal estamos enamorándonos más”, con estas palabras se da término y se confirma, el secreto a voces que no paraba de correr y que aseguraba que Elizabeth Cader y Don Day, habrían regresado, la salvadoreña decidió poner un fin a las especulaciones acerca de su relación, y realizó un live donde explicó que “nada fue show”.

Antes de oficializar su regreso con el intérprete de ´Compañía 593´, la salvadoreña detalló que ciertamente si hubo una ruptura, la cual tuvo lugar para finales del mes de diciembre, cuando se vio obligada a abandonar Ecuador de manera precipitada, tras desencadenarse la batalla legal que afrontaba con el papá de su hija, Liahna.

La chica ex reality aseguró que la situación vivida hace dos meses atrás, la afectó muy duro emocionalmente, por lo que se cuidó de no dar ninguna declaración, ya que no tenía la fortaleza para explicar como se sentía. Asimismo, agregó que aunque la ruptura fue un golpe difícil de sobrellevar, sirvió para que ambos, tanto Diego como ella, maduraran como pareja y aprendieran a valorar más las cosas.

“Nunca utilizaría nada que me importe para hacer show”, aseguró desmintiendo por completo cualquiera de las hipótesis que aseguraba que Don Day y ella estaban utilizando su relación para el marketing. “No tenemos ningún proyecto ni nada por el estilo”, dijo.

Con estas declaraciones, queda en evidencia, que efectivamente el actor dijo la verdad durante el polémico live, en que se dejó ver ebrio y un tanto alterado, unas escenas a las que Elizabeth Cader aseguró no tenía absolutamente nada que agregar, puesto que explicó para ambos fue un proceso duro.

“Todo eso nos hizo madurar mucho y hasta cierto punto hasta querernos más (...) ambos nos amamos, queremos darlo todo más que antes, ambos literal estamos enamorándonos más y no nos importa lo que diga la gente”, dijo.