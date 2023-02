Elizabeth Cader se pronuncia en medio de rumores de separación con Don Day y aclara situación legal con su hija

Tal parece que la batalla legal ha terminado, Elizabeth Cader, la chica ex reality quien salió hace algunas semanas de Ecuador de manera sorpresiva, para la vista de muchos, decidió romper el silencio y se pronunció por medio de sus redes sociales, para aclarar todo lo que se rumora en torno a una presunta demanda a la que habría tenido que dar respuesta.

La modelo, quien hasta donde se conoce aún no regresa a territorio ecuatoriano, aseguró que todo estaba marchando bien con Liahna, su hija, e hizo énfasis al hecho de que aunque han sido muchas las cosas que se han rumorado en su nombre, ni la mitad de lo dicho es cierto, sin embargo, explicó que “todo salió mejor de lo que esperábamos”.

“Todo problema legal, (que sin duda no es ni la mitad de lo que creen saber) todo lo que tiene que ver con mi princesa Liahna, está resuelto. Todo invento, polémica, problema, situación negativa que se escuchó, aunque no era así, no existe nada negativo hasta hoy”, recoge parte del texto difundido por la salvadoreña en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, si existe un tema al que Elizabeth Cader no hizo mención, su relación con Don Day, la misma que desde hace semanas ha sido puesta en tela de juicio, con la interrogante de si continúan o no juntos, pues en una revisión de las redes sociales del actor de la tele serie ´Compañía 593´ salta a la vista la evidencia de que el ecuatoriano ya no sigue a la modelo.

De igual forma, Don Day fue abordado por reporteros de farándula para saber acerca de esta situación, y el mismo se negó a dar declaración alguna, lo que deja aún más dudas o abre la posibilidad de que el viaje de Elizabeth habría podido traer un roce.