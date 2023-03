¡Se burló de Shakira y Bizarrap! Lo que hizo Piqué con el éxito de su expareja

Gerard Piqué demostró lo que es escalar en el entretenimiento dentro de lo transmedia. El exjugador del FC Barcelona y campeón del mundo hizo estallar las redes sociales, en este primer trimestre del año, con la King’s League y aprovechó su evento en el Camp Nou para “burlarse” del éxito de Shakira y Bizarrap.

[ Piqué le demuestra a Shakira cómo se factura: lo que ganó el español con la King’s League ]

De cara a la final entre El Barrio y Saiyans, los exponentes del freestyle Gazir y Chuty dieron un show de improvisación al muy estilo de la batalla de Red Bull. Ambos, en sus dos primeras intervenciones usaron estribillos de la sesión 53. Claramente, este tipo de gestos se veían venir y claro que salpicó las redes sociales.

Aunque el hecho pintaría que fue contra Piqué, todo parece que esto no fue nada fortuito. Por supuesto, no faltaron las teorías que el mismo Gerard pudo haber instado a los participantes de la batalla de gallos a usar esta letra para demostrar que la canción y dedicatoria no le afecta.

No fue la única bofetada con guante blanco

Además de usar parte de la letra de sus canciones, también el español demostró que el sabe facturar y sin necesidad de dedicatorias. La King’s League se convirtió en el primer evento, que no sea FIFA, en llenar un estadio de las dimensiones del Camp Nou; más de 93 mil asistentes estuvieron en el escenario de Barcelona (España).

Además, varios medios han confirmado que por cada sponsor publicitario el campeonato organizado por streamers cobraba entre 5 cifras hasta un millón de dólares.

En su primera edición, este torneo que tuvo como campeón a El Barrio, acumuló millones de visualizaciones e importantes figuras del balompié mundial. Es así que para sus próximas temporadas “jale” la atención mundial de una manera antes vista (no se toma en cuenta competencias FIFA).