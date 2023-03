Jamil de Masterchef se mofa de la rutina de Bárbara de Regil para dejar de procrastinar

La simpatía de Jamil Faour sigue cautivando a los seguidores de Masterchef Ecuador. El joven guayaquileño se mantiene activo en redes sociales, y tras apoyar a su amor Mare Cevallos, se ha dedicado a reaccionar a varios trinos de famosos; se mofó de la rutina de Bárbara de Regil.

[ Los "consejos" no pasaron desapercibidos por los usuarios. ]

La mexicana de 35 años se caracteriza por su vida fitness, además de ser una de las actrices más seguidas en redes sociales. Sus videos constantemente enfatizan en elevar el ánimo y seguir un cronograma de actividades para no dedicarse a procrastinar.

Justamente un tuit del 29 de agosto del 2022, Regil indica que las personas deben levantarse a “las 5 de la mañana; ir al gimnasio, correr 10 kilómetros; comprar un carro eléctrico; compra 3 departamentos y equipalos para rentarlos; medita; toma té matcha; emprende un negocio digital”.

Jamil aprovechó para indicar quie fácil ha sido esto. “Ya lo hago”, escribió de forma irónica. A su trinos se unieron los seguidores que resaltaron que si fuera tan fácil un cambio a esa magnitud quien no lo haría.

No mms que facil ha sido esto. Ya lo hago. pic.twitter.com/prkQaegJAK — Jamil Faour (@jamilfaour1) March 28, 2023

“Lo de los departamentos está facilísimo, no se cómo no se me ocurrió; Nunca me había sentido tan miserable. Síganla para más consejos motivadores; Sí, ya sabemos, el pobre es pobre porque quiere”, bromearon en redes sociales.

¿Qué ha pasado con Jamil?

Después del final de temporada de Masterchef Ecuador, el joven viajero y amante de la cocina ha emprendido un negocio de venta de camisetas con su parejas además de brindar clases.

Asimismo, en el aspecto sentimental está mejor que nunca y, cada día, cultivando las amistades logradas en el reality transmitido en televisión.