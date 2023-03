Carolina Jaume sufre nueva descompensación en su salud; el riesgo que corre si no se trata adecuadamente

La tercera personalidad con más seguidores en Instagram del Ecuador, Carolina Jaume, volvió a pasar un problema médico que la llevó a estar con suero y descansando en una camilla. La guayaquileña dedicó un largo mensaje donde deja claro cuál es su actual situación, al igual que el riesgo que corre.

[ La Britney ecuatoriana: Así lucía Carolina Jaume en sus años de Britney Spears ]

“Siento indignación ante el sinfín de informaciones que apuntan a un nuevo deterioro de mi salud mental y física. Inventarse historias alarmistas sobre mi persona por vender noticias falsas ya es inhumano”, empezó su misiva en redes sociales.

Descompensación de salud de Carolina Jaume Instagram

Mientras compartió imágenes de su recuperación, aclaró que no se trata de un embarazo su actual estado de salud. Todo lo contrario, este lunes 27 de marzo tuvo una crisis hipertensiva que llegó a estar entre 180/120.

“Tuvimos que registrar para nuestro programa lo que sucedía ya que ni en un momento de crisis en mi salud puedo vivirlo sin el acoso mediático”, escribió sobre la descompensación de salud.

Descompensación de salud de Carolina Jaume Instagram

Jaume aclaró que la presión arterial alta puede representar un riesgo de ataque cardíaco si no es tratada adecuadamente. Finalmente, ratificó que no dará entrevista a ningún medio.

“La verdad es que no me sorprende, obviamente hay mucha gente que no me desea nada bueno. Estoy haciendo lo mejor posible por salir adelante por mis hijos y por mi misma pero el acoso mediático lo hace cada vez más difícil”, finalizó.