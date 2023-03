La Britney ecuatoriana: Así lucía Carolina Jaume en sus años de Britney Spears

Carolina Jaume, es uno de los rostros que más acumula memoria e historias dentro de la farándula ecuatoriana, la polémica presentadora de televisión ha tenido una trayectoria donde ha transitado por muchos espacios de la televisión y también donde ha hecho más de una interpretación que la ha hecho merecedora de más de un título, siendo uno de los más recientes, el de la Shakira ecuatoriana.

Sin embargo, este no ha sido el único apodo artístico que ha recibido, en una vista al pasado de la también actriz, esta compartió de manera reciente, una grabación de hace tres años atrás, donde realizó un ´trend´ de la cantante estadounidense, Britney Spears ´Oops!... I Did It Again´. Esta filmación Jaume la realizó durante la época de la pandemia, donde la presentadora, incluso se vistió como la artista para hacer aún más real su interpretación.

“IT’s CARO B!T$&🔥 Hoy en #bailalodesdecaleta siguiendo la iniciativa de los cantantes nacionales #cantandodesdecaleta (ya que no puedo cantar) más o menos le estoy haciendo al baile 🤪 así que ahí les va #oopsididitagain de mi querida @britneyspears maquillaje y peinado por mi jajaja 😂 donde están mis compañeras bailarinas de cuarentena!!!”, es el texto compartido para el momento de la publicación por Jaume.

Carolina Jaume se encuentra debutando en la actualidad como presentadora del programa digital de farándula ´Agárrate´ de Telepremier. Han sido muchos los cambios que ha afrontado en este tiempo la también modelo, entre ellos, su separación de su entonces esposo Allan Zenck y su salida del canal Ecuavisa, sin embargo, Jaume ha demostrado ser resiliente, en todas y cada una de las situaciones.

Carolina es una de las personas del medio que más rating genera en estos momentos. En los últimos meses, su carrera ha sufrido de altibajos, desde su salida de Ecuavisa y, desde el inicio de su disputa legal con Allan Zenck, así como los rumores de si acosa o no a su ex.