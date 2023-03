¿Habrá demanda? Ex pareja de Alejandra Sánchez la ´Suka´ reacciona a señalaciones de infidelidad: “Las calumnias se pagan”

“Mientras la Caperucita cuente la historia, el lobo siempre será culpable. Fin”, es el texto compartido en una de las historias de la cuenta de Instagram de Gastón Bustamante, ex pareja de Alejandra Sánchez, la ´Suka´, quien en horas de la tarde de este miércoles, entró en la mirada de todos los medios de farándula, tras realizar un live, donde aseguró que su esposo le “era infiel con la niñera”.

La presentadora de televisión reveló entre lágrimas que la relación matrimonial había llegado a su fin, luego de que hubiese comprobado, que el empresario le era infiel incluso bajo su propio techo.

“Desde el día de ayer, ya mi esposo no vive conmigo, el día de ayer (martes) me enteré que mi esposo me ponía los cachos con la niñera, fue algo que ni siquiera me llena de dolor, sino fue algo asqueroso, saber que en mi propio hogar, en mi propia casa (...) se le estaba faltando el respeto no a mí, sino a mis hijos. Tengo mensajes, tengo pruebas de esta situación”, aseguró la ´Suka´.

Unas palabras que tal parece no le cayeron en gracia al padre de sus hijos quien no tardó en reaccionar no solo con frases, sino también con lo que parece ser una advertencia de cárcel. “Hoy en día nadie puede acusar sin pruebas. Hoy se paga”, es el texto que acompaña a la definición del concepto de calumnia, donde se deja leer el tiempo y las medidas de penalización que puede afrontar una persona, si es hallada culpable de este delito.

Cabe destacar que la también modelo recalcó el hecho de que poseía las pruebas para sustentar sus palabras, sin embargo, hasta el momento solo se ha pronunciado y no ha mostrado ninguna evidencia. Esta no sería la primera vez que la ex pareja afronta una crisis matrimonial, pero por los vientos que soplan, parece ser más grave que la anterior.