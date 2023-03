“Cocino mejor que tú”: ¿Cuánto cuestan las camisas con las que está facturando Jamil?

“Cocino mejor que tú”, una frase que tal parece se vende igual o mejor que un pan caliente. De acuerdo con las historias de Jamil Faour, ex participante de MásterChef Ecuador, ya no quedan stock de algunas de las tallas, y el lanzamiento de sus nuevas camisetas se dio hace tan solo un día, durante el que fue el último capítulo de la competencia de comida.

Jamil llegó al set del reality con una camiseta que acaparó la atención inmediata no solo de los jueces, sino también de los internautas, quienes parecen haber quedaron encantados con el concepto, al punto que no dejan de pedir el diseño de la nueva línea de ropa del ex aspirante a chef.

Todo apunta a que el guayaquileño de ascendencia libanesa y mexicana busca volverse no solo un astro de la gastronomía, sino también de las ventas, y como era de esperarse, Jamil ha dado estos primeros pasos en el comercio, de la mano de alguien que últimamente se ha vuelto inseparable en su vida y sus proyectos, su novia, Mare Cevallos.

Los novios parecen estar muy entregados y comprometidos en todos los niveles de su relación, por lo que Mare es una de sus modelos estrellas en sus promociones.

“Esta frase nació porque en mi casa todos cocinamos, y cualquier discusión termina en un “cocino mejor que tú” 😂Para todos los que aman cocinar”, es parte de la descripción que da Jamil a la idea detrás de este concepto, aunque cabe decir que es una frase que en algún momento se robó el protagonismo polémico dentro de la competencia, cuando Jamil le ganó un reto a Alexandra, la ´Diabla´.

¿Cuánto valen las camisetas?

Ahora, la pregunta importante ¿Cuánto está facturando Jamil con este nuevo proyecto? En una exploración rápida a su portal de ventas, el monto por cada camiseta es de 20 dólares, por lo que el negocio estaría yendo viento en popa, haciendo un zoom a sus historias, en las que muestra todos los pedidos por enviar.

Captura de historia de Instagram de Jamil