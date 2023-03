¡No podía faltar! La dedicatoria de Jamil para Alexandra de MásterChef Ecuador: “Cocino mejor que tú”

Por ahí dicen que recordar es vivir, y si hay uno de los ex participantes que no olvida, ese es Jamil Faour, el ex integrante de las cocinas llegó a las finales de la competencia de MásterChef Ecuador, con una camiseta que tenía una pequeña pero muy controversial frase que en algún momento causó más de un enfrentamiento con quien fue una de sus compañeras, Alexandra.

“Cocino mejor que tú”, quienes son fieles seguidores del reality de cocina, recordarán que la ´Diabla´ y Jamil batallaron en algún momento por el pin del chef, y fue el cocinero con ascendencia libanesa quien se coronó victorioso en el reto, una jugada que le valió el reconocimiento de los chefs y a su vez hizo que movido por su ventaja, le dijera en su cara a Alexandra esta afirmación, que lo hizo centro de más de una critica.

Para el momento, los internautas salieron en defensa de la ´Diabla´, asegurando que Jamil poseía un bonus por sus raíces, mientras que Alexandra no tenía la experticia en el plato, sin embargo, Jamil demostró que era de oídos sordos a este tipo de comentario, una actitud que volvió a quedar de relevo en el último capítulo de la final.

¿Qué ganarán el nuevo MásterChef Ecuador?

En esta cuarta entrega hay más de una motivación detrás, el, o los premios, son más que jugosos en número y en variedades.

-Un cheque por USD 20.000.

-Un Chery Tiggo 7 PRO.

-El trofeo de MC que lo acredita como cocinero aficionado del Ecuador.

-Una cuenta de ahorros del banco Pichincha por USD 2.500 para el ganador y dos cuentas de USD 1.500 para cada finalista.

-Un curso de alta cocina, en una famosa escuela de arte culinario latinoamericana.

-Un viaje para los finalistas a destinos de Latinoamérica.

-Un año de órdenes de compra Supermaxi, por USD 3.000 y USD 1.200 para los finalistas.

-Un curso de alta cocina fusión para el ganador.

-Un año de productos Pronaca por USD 500, para el ganador.

-Para el ganador, un set de productos y utensilios como ollas sartenes y más de la marca oficial de MasterChef Ecuador, UMCO.

-Un celular de última generación, marca Samsung con un año de plan gold Movistar.