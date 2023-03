Don Day se retracta de lo dicho en lives: “De mi boca no ha salido nada” ¿Volvió con Elizabeth Cader?

Como reza el dicho, Don Day ahora “habla para atrás y para adelante”, el intérprete de ´Compañía 593´ ya no acepta su versión de hace tan solo una semana atrás, tal parece que la llegada de Elizabeth Cader a Ecuador, ha hecho que el actor reconsidere su postura, donde no solo aseguraba que su relación había terminado hace dos meses, sino donde también le daba la confirmación a los portales de farándula.

“Para todas esas páginas inventadas que joden y joden. Que si sigo o no, a Elizabeth Cader, pues disfruten a los que le hace bien que ya no esté con ella hace dos meses. Disfruten. Yo no tengo nada con ella”, dijo hace días, sin embargo, fue durante esta misma semana que se conoció la noticia de que la salvadoreña habría regresado a tierras ecuatorianas, y a este hecho se le suma su mensaje en el reality de ´Soy el mejor´, donde Elizabeth fue muy clara, al decir que; “Diego sabe que es el amor de mi vida y yo lo amo con todo mi corazón”.

Señales que no dan mucha cabida a la creatividad sino más bien dejan ver entre líneas, que la pareja ya habría arreglado el mal tiempo que estaban pasando. Fue durante este sábado, que Don Day reapareció en sus redes nuevamente por un live, asegurando que es la farándula la que ha creado “historias”.

“Ustedes mismos a veces se crean historias, hacen que la gente hable, que si terminé, que si no terminé, que si regreso, no regreso, ustedes mismos asumen todo, yo, de mi boca no ha salido nada”, aseguró ahora el actor, desmintiéndose entonces así mismo, en su versión de hace una semana, hay que destacar que para el momento de su anterior live, Don Day estaba pasado de tragos, sin embargo, todo apunta que Elizabeth llegó para quedarse, y no solo en ´Soy el mejor´ sino también en el corazón del ecuatoriano.