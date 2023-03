John Valverde sobre su ruptura con Ely Guaminga: “Es un daño emocional, está complicado asimilar todo eso”

Es una realidad, el influencer John Valverde, reconfirmó su ruptura con Ely Guaminga, fue por medio de un live que el creador de contenido indígena habló acerca de lo que ha sido el proceso de su distanciamiento y aseguró que sin duda alguna; “Es un daño emocional, está complicado asimilar todo eso”.

“Como muchos ya se habrán enterado, mi relación con Ely terminó hace algún tiempo, pero no lo habíamos dado a conocer por respeto entre los dos. Las razones y los motivos ya les contaré en algún momento, cuando ya no me duela, cuando ya asimile todo lo que está pasando porque en realidad lidiar con todo esto si está complicado. Hay un montón de personas que están sacando sus propias teorías, hipótesis, asumiendo cosas que no son, y aunque no crean eso si afecta en nuestras familias y en nosotros mismos”, explicó.

Asimismo, el youtuber al igual que Ely Guaminga, aseguró que aunque ya no están más juntos, seguirán viéndose y trabajando en distintos proyectos que llevan en conjunto, puesto que la relación de amistad y laboral se mantiene. “Mi relación con Ely puede que haya terminado pero como amigos, socios, compañeros de trabajo ha estado todo ok, y eso que quiere decir, que nos van a seguir viendo a futuro”, agregó.

Anuncio de Ely Guaminga

“Ya no nos estábamos llevando como antes”, esa fue una de las razones, que según la influencer indígena, Ely Guaminga, influyó para que su relación con el también creador de contenido, John Valverde, llegara a su final. Fue durante una reciente entrevista que la también modelo fue abordada sobre el por qué habían desaparecido sus fotos juntos en el Instagram.

“Decidí borrar las fotos porque ya se cerró ese ciclo. Yo en lo personal decidí borrar eso, porque quizá me da un poquito de dolor ver eso, entonces mejor estar ya, así sola”, explicó.