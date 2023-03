Este es el look de la chef Caro que compararon con uno de la icónica serie ‘Sex and the City’

La chef Carolina Sánchez sigue demostrando que es fanática de la moda y, durante el capítulo 79 de MasterChef ecuador, muchos compararon su atuendo con algunos de los looks icónicos del personaje Carrie Bradshaw, de la serie ‘Sex and the City’.

Una gran falda de tul, una camisa de jean, cinturón, zapatos de tacón y el cabello con una cola de caballo, fue el atuendo que no pasó desapercibido en redes socales, de la chef carito, como es conocida por muchos.

Aunque ella no afirmó nada, todos los seguidores del programa asociaron de inmediato que se trataba de un look muy a la moda, con influencias punks y modernas.

Look de la chef Caro (Foto Instagram)

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw (Foto: Internet)

“Amo todos los outfit de la chef Caro”, “Quiero una falda como la de la chef Caro, me sentiría en Disney”, “Siempre luciendo impecable”, fueron algunos de los comentarios que resaltaron en redes sociales.

Aunque también hubo quienes la criticaron y preguntaron si estaba disfrazada de alguien o si no había consultado al mismo estilista de siempre.

[ ¿Sintió envidia? Esta es la reacción de Alexandra al conocer que Johanna era la segunda semifinalista de MasterChef Ecuador ]

¿Por qué un personaje de ‘Sex and The City?

El look de Carolina fue comparado con el personaje Carrie Bradshow de la serie estadounidense ‘Sex and the city’, porque es una mujer amante de la moda que, siempre busca vestir bien y gracias a su talento llega muy lejos.

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw (Foto: Internet)

Caroline Marie «Carrie» Bradshaw es el personaje principal de la serie de HBO “Sex and the City” y es por Sarah Jessica Parker. Carrie Bradshaw es un personaje autobiográfico creado por Candace Bushnell, quien publicó un libro: Sexo en Nueva York, basado en su propia columna en The New York Observer.

Look de la chef Caro (Foto Instagram)

En la serie, Carrie es una escritora de Nueva York, chica fiestera y adicta a la moda. Su columna semanal describe las aventuras y andanzas sexuales de ella y sus amigas, las cuales sirven de cúmulo a la serie dando la pauta y la narración para el programa.