Carolina Jaume rompió en llanto tras escuchar este mensaje de cumpleaños para su hijo Alonso

Muy pocas veces se ha visto llorar a Carolina Jaume, y todas han sido por la misma causa, sus hijos, en esta ocasión, la presentadora de televisión dejó correr sus lágrimas no a causa de una mala noticia, ni por una pelea en un juzgado, sino por la celebración de los sietes años de su hijo Alonso.

La actriz, que hace pocas semanas dio inicio a sus labores de presentadora en el programa ´Agárrate´ de la señal digital de Telepremier, recibió un muy emotivo mensaje por parte del canal, para con ella y su hijo, y ante tales palabras, se desbordó en llanto, en plena transmisión, e incluso contagió el sentimiento a sus compañeras de set, Mayra Jayme y Tábata Gálvez.

“Sin duda te admiramos, admiramos tu valentía hacia tus hijos, pero en especial al chiquito, al príncipe y al cumpleañero, que con tanto amor llegó a tu vida a hacerte la mujer más feliz del mundo, y sabemos que él es feliz de ser hijo de una mujer tan fuerte como tú lo eres. Hoy celebras la vida de tu hijo, pero también celebras el que hace un par de años te convertiste en su mamá, que a pesar de las adversidades has sido su heroína, sin más que decir feliz cumpleaños Alonsito, al príncipe guerrero de este cuento”, son algunas de las palabras que se dejan escuchar en la grabación creada por Telepremier para Carolina Jaume.

Por su parte, Jaume también compartió su propio mensaje por medio de su cuenta en Instagram, donde publicó una pequeña filmación cargada de algunos recuerdos en su trayectoria como mamá. “Los mejores momentos que puedo vivir y experimentar como mujer, las más memorables anécdotas, que se van y nunca volverán… es ser mamá de Alonso. Mis días pasan cargados de un amor puro, profundo e incondicional. El me da todo el amor que necesito, me dice “buenos días, mami” y me da un abrazo cuando llego de trabajar. Como en un abrir y cerrar de ojos, llegaste a los 7 años. Hoy festejaremos por todo este tiempo, y será un día muy alegre. Yo sé que a ti te encanta festejar, y adoro tu bondad y tu entusiasmo”.