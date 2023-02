Carolina Jaume ya no esconde su amor por su “monumental hombre” y hasta le hace campaña en redes

Del amor al odio hay una clara diferencia y quien diga que no, es porque sencillamente no sigue a Carolina Jaume. La presentadora de televisión ha dejado en evidencia lo que es odiar profundamente a un hombre y estar enamorada de otro.

Para la muestra un botón, sus historias de Instagram, donde arremete cada que puede contra a Allan Zenck al mismo tiempo que dedica tiernas palabras a ‘Arturo ‘Rayo’ Vizcarra. El rostro de Ecuavisa ya no esconde su interés por el actor y contrario a eso, lo presume casi como su novio.

El actor con quien se ha vinculado a Carolina Jaume en más de una ocasión, fue invitado al programa de ´En Contacto´ en Ecuavisa, para participar en el concurso de rey del Carnaval, donde el ´Rayo´ salió victorioso y se llevó la corona, luego de que la también actriz realizara toda una campaña por medio de sus redes para apoyar a su “monumental hombre ”.

Capturas de Instagram de Carolina Jaume

“El que no le da like le gusta el webo seboso y la cajeta de Titanic”, es una de las frases promocionales escritas por Jaume, donde enlaza la publicación del matutino para que sus seguidores fuesen a dar like a quien se presume sería la nueva pareja de la panelista de ´La Mesa Caliente´.

Asimismo, en una de sus otras historias, la presentadora mostró la conversación que tuvo con uno de sus fanáticos, en la que se deja leer que el ex esposo de Carolina Jaume estaría bloqueando las cuentas de quienes le hablan o envían información de ´Rayo´.

Desde hace mucho tiempo atrás, Carolina Jaume ha sido relacionada con Arturo Vizcarra, con quien incluso confirmó hace poco, que inició una relación de amigos con derechos pero se terminó “enamorando hasta las patas”. Hasta el momento Jaume no ha hecho un comunicado oficial sobre este vínculo, pero basta decir que lo que está a la vista no necesita anteojos.