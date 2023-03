¡Rayado! Dora West sale a dar la cara por Ecuavisa, luego que Dieter Hoffman manipulara entrevista de Julissa Jiménez

Mas rayado que una cebra, así quedó el panelista de ´Los Hackers de la farándula´, Dieter Hoffman, luego que la modelo Julissa Jiménez, realizara una transmisión, desmintiendo su separación con Miguel Ángel Cartaya, el padre de su hija, y a su vez, asegurara que tomaría acciones legales contra el programa, por manipular la entrevista que le concedió a Hoffman.

“Espero mis disculpas públicas y derecho a la réplica @loshackersfarandula sobre todas las mentiras que dijeron hoy, manipularon y tergiversaron una entrevista que yo amablemente les di @dieterhoffmann_ tu credibilidad deja mucho que decir, sobrepasaste los límites y no respetaste lo que te pedí, nunca me imaginé que me harían este daño”, es parte del texto escrito por la modelo en la grabación difundida.

“Lo editaron, acortaron y pusieron a su conveniencia”, es parte de lo dicho por la también periodista, estas declaraciones se dieron luego que Dieter Hoffman, diera a conocer unas imágenes donde aseguró tener una “primicia”, en la que daba por sentado y exponía que Jiménez le había confirmado su ruptura.

Declaraciones de Dora West

Para dar inicio al programa de entretenimiento, fue Dora West, la presentadora, quien se hizo foco de las cámaras, y de manera muy sobria y respetuosa dijo: “Quiero arrancar diciéndole a Julissa Jiménez que nada de lo que diga quizá va a cambiar o, a disminuir el mal momento, el malestar que sintió ayer, después de la nota errada que se diera en este espacio. Quiero primero reafirmar que Julissa Jiménez continúa con su pareja, Miguel Ángel Cartaya, esa es la información real, pedimos disculpas, nunca fue la intención de este programa faltarte, en nombre de todo el equipo de Los Hackers de la Farándula, te pedimos disculpas. Dieter Hoffman, el reportero que creo la nota, quien creó todo este malestar, no solo asumió su responsabilidad, asumió su error, sino también demostró su arrepentimiento, manifestó que fue algo que se le salió de la manos, que jamás quiso hacerlo, sin embargo, como ser humano se equivocó”.