¿Quién es Andy Caballero? la joven que reveló la infidelidad a Tammy Parra. Estas fueron sus pruebas

El nombre de la joven Andy Caballero se encuentra en el ojo del huracán y es tendencia en las redes sociales por haber revelado la infidelidad de Omar Núñez, exnovio de la Tiktoker, Tammy Parra, cuando le había pedido matrimonio en Francia.

Caballero es una joven influencer de 26 años nacida en Monterrey- México. Se hizo famosa en estas últimas horas al publicar un video donde expone públicamente a Núñez por una infidelidad, cuando le había pedido matrimonio a Tammy.

Tras evidenciarse la infidelidad, Tammy rompió su compromiso y decidió anunciarlo en un video de TikTok cuando todavía se encontraba en Europa con su expareja.

Las pruebas de Andy Caballero:

En un video mostrando capturas de pantallas dijo: “Tengo un video que demuestra que su perfil es el real y que es él el que me está hablando. Yo he estado platicando con Omar durante varios meses, pero no me había atrevido a funarlo ni a quemarlo, ni decir nada porque solamente tenía pruebas en Instagram”.

Luego añadió: “Yo quería verlo en persona, grabar cuando nos vieramos en persona y tener una prueba más real para que Tammy abriera los ojos. Yo quería ayudar a Tammy a que no se casara con un infiel, la verdad. A mí no me importa si les caigo mal, a mí no me importa si quedo mal, no me importa si me funan, pero que triste y que lamentable que Tammy se vaya a casar con ese tipo de persona”.

Finalizó: “No me importa si me creen o no, no me importa que arda el mundo, no me importa lo que pase, no me importa si Tammy cree que lo hice de mala manera o por mentirosa o por querer agarrar fama. Yo solamente quería que no se casa con un infiel mentiroso”.

Redes sociales no apoyan a Andy:

Por otro lado, la joven denunció que tras haber expuesto al infiel, TikTok le borró su cuenta de 1 millón de seguidores pero que está tranquila porque se hizo justicia y Tammy hizo lo correcto al haber terminado su compromiso.

En Twitter, miles de usuarios se han volcado también para atacar a la joven mexicana indicando que habría planeado arruinarle el momento a la influencer esperando el momento adecuado, debido a un comentario que ella publicó cuando Tammy subió el video de cómo fue la pedida de mano.