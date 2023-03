Jonathan Estrada se confiesa: ¿Qué sintió al ver al ex de Dayanara Peralta en su boda?

Han pasado ya algunas semanas desde que tuvo lugar la unión eclesiástica de Jonathan Estrada y Dayanara Peralta, y aún así, siguen habiendo varios temas pendientes sobre lo ocurrido en esta despampanante boda. Uno de ellos, y el que quizá ha llamado la atención de más de uno, es la asistencia del ex amor de la intérprete de ´Ni borracha´.

De acuerdo a lo dicho por el mismo Jonathan Estrada en su programa digital ´Las Huecas´ el ex de Dayanara, quien aún continúa soltero, asistió a la boda totalmente solo, lo que generó cierta incomodidad y sorpresa para el también actor, quien aunque ya sabía de primera mano que estaba considerado en la lista de invitados, no pudo evitar sentir una especie de choque al verlo.

En una reciente entrevista para el espacio de ´Los Hackers´ Leonardo Quezada ´Lazito´ preguntó a Estrada sobre ¿Qué sintió al verlo? y el presentador no titubeó en responder “coraje”.

“Me niega y encima invita a la boda al ex” comenzó diciendo Estrada, quien luego agregó que inevitablemente sintió “Coraje” al verlo, pese a que ya han pasado varios años desde que Dayanara se dio una oportunidad con el apuesto rubio.

“Pensaba que iba a ir con la familia pero no, fue solo”, señaló seguidamente, pues tal parece que la invitación habría sido para toda su familia, más sin embargo, el joven asistió solo. Haciendo una revisión al tema de ex que fueron invitados, Jonathan Estrada por su parte, no tuvo ninguna en la lista, aunque se sabe que el actor goza de un alargado prontuario.

Boda eclesiástica

Dayanara Peralta y Jonathan Estrada lograron sellar su amor ante los ojos de Dios en el Santuario de Schoenstatt. La promesa del ´juntos por siempre´, se dio la tarde del 28 de enero de 2023. La lista de invitados acogió a unas 300 personas.