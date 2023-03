¿Habrá demanda? Filtran chat entre Leonardo Quezada y Julissa Jiménez ¿Qué le dijo la chica ex reality?

El nombre de ´Los Hackers de la farándula´ no para de resonar en las redes, pero esta vez no es por su buen trabajo, el programa de entretenimiento de Ecuavisa, se encuentra en el ojo del huracán y también de la mirada critica de internautas y televidentes, luego que el reportero Dieter Hoffman, quedara salpicado con por un escándalo de “manipulación de la información”.

Fue la modelo Julissa Jiménez, quien salió por medio de su cuenta en Instagram, desmintiendo todo lo que decía bajo su nombre, dicho panelista de farándula, quien aseguró bajo “primicia” que Jiménez había terminado su relación con Miguel Ángel Cartaya. “Espero mis disculpas públicas y derecho a la réplica @loshackersfarandula sobre todas las mentiras que dijeron hoy, manipularon y tergiversaron una entrevista que yo amablemente les di @dieterhoffmann_ tu credibilidad deja mucho que decir, sobrepasaste los límites y no respetaste lo que te pedí, nunca me imaginé que me harían este daño”, es parte del texto escrito por la modelo en la grabación difundida.

Ante estas declaraciones, el espacio del canal del cerro, salió a dar la cara por lo acontecido, haciendo a Dora West, portadora del mensaje de disculpas, y por su parte, poniendo a Leonardo Quezada ´Lazito´ como mediador, para buscar una segunda entrevista con la chica ex reality, sin embargo, esto fue lo que aconteció en el intercambio de mensajes.

Capturas de chats entre Leonardo Quezada y Julissa Jiménez

Si bien ´Lazito´ utilizó el tono más cordial para abordar a Julissa, la misma comprensiblemente indignada aseguró que “no era burla de nadie”, mucho menos de ellos, y en las mismas líneas vuelve a hacer énfasis en que fue “engañada”, y explicó que incluso las preguntas realizadas por Dieter, también fueron editadas para que pareciese que ella hablaba de su familia.

Inicialmente, Julissa habría asegurado que tomaría acciones legales, más sin embrago, tras las disculpas públicas dadas durante el programa, se desconoce si aún considere esta idea.