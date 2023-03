¡El más odiado después de Piqué! Bola de ‘hate’ en redes para Omar Núñez por infidelidad a Tammy Parra

El creador de contenido, Omar Nuñez, se ha convertido en el hombre mas odiado de las redes después de Gerard Piqué. Todo por la olla de infidelidad que destapó quien era su prometida, Tammy Parra. Ahora la influencer ha recibido todo el respaldo en redes porque lo que parecía una historia de cuentos de hadas, acabó con una herida en el corazón.

En Twitter, los exprometidos son número uno en las tendencias. Todos los mensajes son de respaldo hacia la joven pero de hate para el chico. Un día después que le pidió matrimonio en París, Francia, terminaron porque salió a la luz su infidelidad. Una usuaria de TikTok mostró capturas de pantalla de la conversación subida de todo que tuvo con Núñez.

Fue la joven Andy Caballero quien publicó un video, días tras de la propuesta de matrimonio, en el que afirmó que la única razón por la que revelaba las conversaciones que había tenido con Núñez era para que Tammy no se casara con un hombre infiel.

“A mí no me importa si les caigo mal, a mí no me importa si quedo mal, no me importa si me funan, pero que triste y que lamentable que Tammy se vaya a casar con ese tipo de persona”, mencionó Caballero. Además, en las imágenes se lee la conversación que sostuvo Omar. Se observan que se envían audios y videos.

Aunque el exnovio de Tammy colocó los mensajes en modo efímero, no le funcionó su estrategia. Lo peor de esa conversación era la despedida que hablaban. La que supuestamente le iba a dar Andy a Omar cuando ya no pueda estar con nadie más en su vida.

Tammy por supuesto salió en un video llorando en el que explicó que en su vida tiene una regla de oro: Dejar ir a todas las personas que no la valoren y no la respeten. También dijo que había priorizado su estabilidad emocional. “Me duele porque yo creía conocer a esta persona (Omar Núñez), pero me quedo con la tranquilidad de que yo di mi 100%, mi lealtad y mi respeto, solo sigo en shock de cómo un hombre puede olvidar a su pareja”, externó.

En otra grabación, se mostró llorando con un fragmento de la canción René de Residente, en la parte que dice “Quiero volver a sentir, yo, quiero volver a ser yo”.

Bola de hate para Omar

Omar, aún no se ha pronunciado en redes. Tampoco ha ocultado los comentarios de su Instagram @omarnuma. Ello ha dado pie a que los usuarios se vayan contra el chico.

“¿Por qué arruinar todo lo maravilloso y futuro de una relación por un momento de calentura?”, “El hombre más odiado de Mexico literal”, “Propongo un: UNFOLLOW PARTY”, “Ojalá que la vida te devuelva el triple de lo que tú hiciste, tu peor castigo será que nunca vas a encontrar una mujer como ella”. Son parte de los comentarios en su última publicación.

Comentarios de hate que le han dejado a Omar Núñez en sus redes (Captura de pantalla del Instagram @omarnuma)

Se trata de un video desde el aeropuerto y luego aparece en una transición en París. Días antes compartió imágenes desde Londres.

Las fotografías y contenido en el que aparece junto a Tammy aún sigue en su cuenta. Veamos hasta cuándo guarda silencio y cuál será su pronunciamiento. Por su imagen debería hacerlo.