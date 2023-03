El look de la chef Carolina Sánchez que causó suspiros en los seguidores de MasterChef Ecuador

La chef Carolina Sánchez ya ha demostrado que sabe vestir, que le gustan los colores vivos y que algunas veces es atrevida con sus prendas. En cada capítulo de MasterChef Ecuador demuestra que su gusto por la moda está siempre presente.

En el último programa, donde Victoria pasó a ser la primera en el top 5 de la competencia, la chef Caro, como es conocido por todos, llevaba un look atrevido en color neón. Lo que más destacaba era la blusa debajo del blazer que usaba, dando la ilusión a que no llevaba nada debajo y sin dejar mucho a la imaginación.

El conjunto amarillo, era un pantalón y blazer con grandes solapas, que acompañó con accesorios turquesa y una cola de caballo con maquillaje en colores neutros para seguir resaltando las prendas de vestir. Además, utilizó zapatos de tacón alto plateados, lo que fue un extra para todo el outfit.

Este plato no logró su total reivindicación. ¿Será una próxima oportunidad? #MasterChefEcuador pic.twitter.com/Bx1bTlTiX3 — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 16, 2023

[ Alexandra está más ‘diabla’ que nunca: Fue la única que no aplaudió a Johanna cuando paso al atril en MasterChef Ecuador ]

No es la primera vez que la chef Carolina sorprende con sus atuendos, unos más atrevidos que otros, a veces con el cabello suelto, otras con grandes armados en su larga cabellera, pero siempre imponiéndose. Entre ella y Érika Vélez podrían construir un desfile de modas dentro de la competencia.

Victoria le apuesta a mantener el concepto pero con variaciones en la proteína y algunos otros ingredientes. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/hcAkPSmrHU — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 16, 2023

Además, en redes sociales la elogian por su forma de vestir y siempre están piropeando sus atuendos. En el capítulo 77, la ilusión de no tener un top debajo del blazer, porque el body que llevaba tenía un escote pronunciado, fue lo que más llamó la atención de los usuarios.

[ Una ‘fiu fiu’ es la primera en entrar en el Top 5 de MasterChef Ecuador: Esto es lo que opinan sus compañeros tras ver a Victoria subir al balcón ]

“Hoy Caro no quiso dejar nada a la imaginación”, “la chef carito está cada vez más atrevida, pero me gusta”, “su forma de vestir es lo que más me atrae de MasterChef”, “Se ve como toda una chef de estrella Michelin”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales, que más llamaron la atención.