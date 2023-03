¡Rompió el silencio! Piqué da su opinión sobre la Session #53 de Shakira con Bizarrap

Luego de que Shakira se presentara en el talk show de Jimmy Fallon con su éxito mundial junto a Bizarrap, Gerard Piqué ofreció una entrevista donde tocó expresó por primera vez, cuál es su opinión sobre el tema y como están relacionados él y su actual pareja en ella.

La presentación en vivo de la colombiana en el programa estadounidense, también representó la primera vez que Shakira canta luego de la ruptura. La separación de la pareja ha sido tendencia desde el 2022 y se intensificó tras el lanzamiento de la Session #53 de Shakira con Bizarrap, donde realiza más de una referencia contra el ex futbolista.

“He escuchado la canción. No quiero hablar del tema, no creo que toque”, fue parte de lo que dijo el artista sobre su opinión del tema Music Sessions #53 en entrevista para la cadena Rac1.

Aunque no profundizó sobre el tema, Piqué si hizo énfasis en que el proyecto de la colombiana pudo afectar a sus hijos. “Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos”, sentenció.

View this post on Instagram

[ Adele envía picante dardo a Piqué tras ver show de Shakira y causa revuelo en redes ]

Con esto, dejó claro que los pequeños son su prioridad “cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”.

View this post on Instagram

Gerard Piqué también hizo referencia a los rumores que se han creado, sobre que, no trata bien a los pequeños, luego de que Milan participara en un programa de la Kings League.

[ Hasta Bizarrap se burla de Clara Chía: el mensaje que envió y desató las teorías de los fans ]

“Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre”, declaró.