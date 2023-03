“No tenemos ninguna relación” Michel Pincay desmiente a panelistas de farándula y está cansada que se metan en su vida privada

‘Los Hackers de la farándula’ están en el ojo del huracán por varias polémicas e incomodidades de famosas que han sido nombradas por algunos panelistas. Es el caso de Michela Pincay, en el programa de farándula publicaron un video de ella en un aeropuerto de Estados Unidos saltando directo a los brazos de quien sería su nuevo amor.

“Michela muy suelta de huesos, olvidándose de que en ese lugar existían personas con teléfonos y la estaban grabando, se entregó al amor, y lo abrazó, lo besó, se subió en sus brazos. Ella vive intensamente esta relación”, aseguró Leonardo Quezada, quien también agregó que estas filmaciones datan de hace poco más de un mes, específicamente del pasado 18 de febrero, cuando la presentadora viajó a Estados Unidos.

Además, Lazito nombró al español con quien se la ha relacionado tiempo atrás. Pero cada acción tiene una reacción, Michela Pincay rompió el silencio para aclarar los rumores y poner fin a los chismes desmintiendo a Lazito.

Es conocido que la presentadora no ventila su vida personal en redes y no le gusta que la farándula la involucre en polémicas. “Quiero pedir respeto para un amigo que le tengo mucho cariño y consideración Víctor López, me han involucrado con él en varias ocasiones y pues nosotros no tenemos ninguna relación. Yo no sé si él está conociendo a alguna persona y que digan que probablemente es él”.