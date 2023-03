Así reaccionó Michela Pincay tras destaparse escándalo de su nueva relación

Cada acción tiene una reacción, y la presentadora Michela Pincay no tardó en dar su respuesta a las imágenes y titulares que aseguran que su soltería ha quedado en el pasado. Aunque el mensaje no reconoció ni negó nada, si deja claro que el rostro de ´De Casa en Casa´ está disfrutando de lo que parece ser uno de los mejores momentos de su vida, y no dejará que nada le afecte.

“Días felices, de verdad no quiero que la vibra de estos días se arruine por nada 🖤 no me meto en la vida de nadie porque estoy convencida de que TODOS merecemos tener una burbuja solo para nosotros. Me debo a mí, mi propia felicidad y creo que nadie llega al mundo a complacer a los demás ✨ Vivan y dejen que el resto viva también feliz y en paz”, es el copy que recoge parte de lo que ha sido esta escapada de vacaciones, en donde se ha dejado ver más feliz y radiante que nunca.

Previo a esta mezcla y resumen de momentos, Pincay también envió otra indirecta. “Un día en Portofino 🇮🇹 la #7 define mi respuesta a los últimos acontecimientos”, escribió la también modelo, haciendo énfasis en su caption número 7, en la que se deja ver con un gesto despreocupado, sin embargo, hay que destacar que en la postal 3, se puede ver la silueta de un hombre, sirviendo una copa de lo que parece ser champagne, lo que levanta la sospecha, o la posibilidad de que Michela si haya viajado con su nuevo enamorado, de quien hasta ahora no se conoce más que algunas de sus características físicas.

¿Dónde fue captada Michela?

En un aeropuerto de Estados Unidos. Las imágenes de Pincay, saltando directo a los brazos de quien sería su nuevo amor, la dieron a conocer ´Los Hackers de la farándula´ durante su programa, luego de mostrar varios videos de la ecuatoriana, en pleno romance.