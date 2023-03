¡Les calló la boca a todos! Bad Bunny demostró que sí sabe hablar inglés en el Carpool Karaoke junto a James Corden

Bad Bunny ha estado en la boca de todos sus seguidores por algunas dificultades que ha mostrado el artista para hablar inglés. El puertorriqueño ha recibido algunas críticas después de una entrevista para MTV donde le hicieron una pregunta en el idioma extranjero y él responde que no entendió lo que le dijo.

En el Carpool Karaoke, Benito sorprendió a todos sus seguidores por lo que no se esperaban la colaboración de James Corden junto al puertorriqueño. Una serie de comentarios positivos han dejado sus fans en las redes sociales del artista.

Bad Bunny y James Corden grabaron un #CarpoolKaraoke, se estrena este 14 de Marzo. pic.twitter.com/yKGhetaq8E — DIOS | BUNNY 🇲🇽 (@DiosBunnymx) March 10, 2023

No solo eso, logró desempeñarse muy bien en inglés dejando a todos sorprendidos. “Nos dio en la boca a todos, me encanta”; “Benito mi patrón”; “Una colaboración que no sabía que necesitaba tanto, buen inglés” son algunos comentarios que sus fanáticos dejaron como respuesta al video. Pese a que el idioma no fue perfecto, respondió y entendió todo lo que James Coden, el británico que es autor de esta dinámica, le preguntaba.

¿Bad Bunny fan de Ariana Grande?

Esta es una de las partes favoritas de los seguidores, quienes han amado la reacción que tuvo el puertorriqueño al escuchar una canción de Ariana Grande. El puertorriqueño empezó contándole a James que sí le gusta la música en ingles, pero que la canción que sonaba “Break Free” de Ariana Grande era la que más se la sabía.

Bad Bunny no dudó en interrumpir al productor británico para cantar la parte de la letra que estaba sonando: “This is the part when I say I don’t want ya I’m stronger than I’ve been before” cantó a todo pulmón.

La reacción del conductor James Corden fue de emoción y no pudo evitar soltar algunas risas; decidió acompañarlo en la música y dejarse llevar mientras Benito hacía algunos arreglos musicales y disfrutaba al 100 la canción demostrando que es un fiel seguidor de Ariana Grande.

Así reaccionaron sus seguidores:

“Benito me identifica cuando suenan canciones de Ariana Grande”; “No sabía que necesitaba escuchar a Bad Bunny cantando “Break Free””; “Mejoró full su inglés”, “Benito de pequeño era Arianator”, “¿Qué cosas no? Benito sí que habla inglés”, “Ahora sí podrá comunicarse con Kendall Jenner jaja”.

¿Y tú? ¿Piensas que Bad Bunny mejoró su ingles? Aquí te dejamos el Carpool Karaoke completo para que saques tus propias conclusiones: