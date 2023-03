“Ese compa ya está muerto”: Cancelan a Franco Escamilla en redes sociales por comentarios “misóginos”

Franco Escamilla en su podcast “Toy Aburrido” en el quinto episodio denominado: “Cómo Enamorar a Tu Pareja” ha ‘reventado’ las redes sociales, pero por criticas dónde los internautas aseguran que sus comentarios son “misóginos” en su relato de dos horas. “Su machismo está disfrazado de humor” han expresado en Twitter.

Lo que lo delataría sería que en ningún momento de la transmisión, el mexicano realizó alguna acción que demuestre ser una broma, más bien, siempre estuvo muy serio y decidido en las palabras que salían de su boca sobre las “necesidades muy básicas” de un hombre.

“Cogemos un ratito, cocíname algo rico y cállate el hocico”, esto es lo que ha dicho el comediante sobre lo que quiere un hombre de una mujer. Estos comentarios han ‘indignado’ las redes sociales causando malestar en su audiencia, y no lo habría dicho una sola vez, al parecer, repitió constantemente comentarios machistas durante toda la grabación en vivo.

Estas fueron las reacciones de las redes:

“Esto es lo más misógino que he escuchado”; “Qué feos consejos le das a tu hija”; “Me dio mucha tristeza por su esposa”; “Me da mucha pena Gabi al parecer solo le sirve para tener sexo y ya”; “Ese wey es bien machista y nadie le dice nada”; “Siempre pensé qué no lo rechazaban por Nerd, sino por todas sus ideas machistas que escupe sin cuestionarse”; “Aquí otra demostración de la importancia de ir a terapia”.

¿Cómo le afectó esto al comediante?

Franco hace 12 horas -al cierre de esta publicación- subió un video respondiendo a las críticas que se le han acumulado. En ningún momento se retractó sobre lo que piensa de las mujeres y solo expresó que no le daría importancia a la opinión que tengan las personas de él. “Yo estoy intentando hacer comedia, si eso a unas personas les genera odio ya es decisión de ellas” expresó en el video.

El popular cómico empezó a perder seguidores por sus comentarios: “Solo quieren seguidores, no les interesa el tema, la persona, no les interesa la mujer. De hecho me hizo mucha gracia que hubo cuentas de mujeres reventándome, pero la mayoría eran de hombres, vatos queriendo quedar bien. No te la vas a coger, no caigamos en provocaciones” se justificó.

¿Dónde verlo?

Te dejamos el comentado ‘podcast’ completo para que saques tus propias conclusiones. Y tú ¿qué opinas al respecto?