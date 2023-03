Habló el abogado de Keviam Cazo: “El acuerdo se rompió porque Christian pedía que ella dijera que él era un ángel”

La historia de amor entre Keviam Cazo y Christian Noboa no era lo que parecía. Imagen: captura de pantalla de Instagram

Sigue la polémica en torno al caso de la denuncia de violencia física, interpuesta hace más de un mes, por la modelo Keviam Cazo contra Christian Noboa. Fue por medio de sus redes sociales que Keviam, habló sobre lo que aseguró no era primera vez que ocurría, e incluso mostró sus lesiones.

En esta ocasión, el abogado de la modelo, Leonardo Toledo, habló para ´Los Hackers de la farándula´ y explicó las razones por la que el proceso se ha visto estancado, asegurando que el futbolista ha pedido ser reconocido públicamente como un “un ángel” o “hombre ejemplar”, para poder acceder a repartirse los bienes correspondientes que junto con Keviam, acumuló, en los cuatro años de relación.

“Lo que me dice a mí Keviam, es, ´Leo se dio el incidente una vez más, porque no es la primera vez que se dan agresiones´. Desde la primera vez que hablé con Cristhian le dije, mira, la postura de Keviam por este tema es, la agresión se queda a un lado, pero todas las cosas que quedaron pendientes producto de esa unión de cuatro años hay que solucionarlo. Le expliqué cuáles eran los puntos (...) necesito que los valores económicos sean entregados a mi cliente, y la que las cosas materiales se les entreguen”, aseguró Toledo, aclarando que la denuncia de violencia habría sido desestimada en busca de una conciliación material.

Sin embargo, seguidamente explicó porqué no se logró el acuerdo; “Pero que es lo que Keviam hizo, o por lo que se considera se irrespetó, o no se dio el acuerdo, porque ellos pedían como condición, que Keviam salga en sus redes sociales y diga: Que es un jugador exitoso, que casi que era un ángel caído del cielo. Si fuera un hombre, perfecto, ideal, entonces cualquier mujer quisiera estar con él, (...) el que seas un futbolista exitoso no te hace un hombre ejemplar. Lo que yo ponga dentro de una denuncia, o una demanda ¿Sabes que es lo que va a suceder? Que va a ser público”.

Para cerrar, Toledo enfatizó en el hecho de que cada cosa que recoge como evidencia para el caso solo le llama la atención para “mal”. “Hemos tratado con cuatro abogados de Christian en un mes”, dijo.