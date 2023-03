“A la final es verdad”: Mujer se viste de hombre para no ser víctima de robo mientras transita por la calle de noche

La inseguridad es un tema abrumador que asusta a millones de personas, donde sienten que caminar a cualquier hora del día, sobre todo en la noche, causa inseguridad. Especialmente, las mujeres sienten mayor temor al transitar por las calles, debido que han existido casos donde son atacadas a altas horas de la noche.

El índice de femicidios en Ecuador ha ido en aumento y los ciudadanos exigen a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), Ecuador cerró 2022 con 332 femicidios, la cifra más alta desde el 2014.

A pesar de las cifras que Ecuador maneja con respecto a los femicidios y delincuencia, muchos países se manejan con números muy distintos dependiendo del entorno. Por ello, una joven que vive en España decidió contar en sus redes sociales que utiliza una barba farsa cuando camina sola por la noche para que nadie se le acerque.

El videoclip cuenta con 845 mil reproducciones, 106 mil ‘likes’ y más de mil comentarios apoyando la idea de Marina.

La inseguridad es un tema muy delicado de tratar que causa preocupación a más de una persona y las autoridades están en busca de una solución para frenar la ola delictiva. Por ello, los internautas quedaron atónitos al conocer el nivel de angustia que sufre la escena femenina a causa de los delitos de género.

La española afirmó en su video de TikTok que se siente más segura cuando porta la barba en su bolso. Además, se le notó un poco cabizbaja por tener que recurrir a estos métodos para evitar que le roben.

“Para los que no sabéis el porqué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura. Yo voy andando por la calle sola de noche, cojo, abro el bolso y me pongo la barba. Y me siento genial y muy segura”.

— Marina en su cuenta de TikTok