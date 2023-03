Virginia Limongi desmiente haber insultado a Don Day: “Editaron un video donde estoy presentando una canción”

Un Don Day nunca antes visto se ha hecho digno de mención en todos los programas de farándula ecuatorianos, y es que tras haber protagonizado un live donde no solo se vio pasado de tragos, sino en el que también se dejó ir en palabras, más de un rostro del entretenimiento, ha criticado la polémica escena del actor.

Una de las presentadoras de las que recientemente se dijo sentenció las palabras del intérprete de ´Compañía 593´ fue Virginia Limongi, a quien se le adjudicaron los duros calificativos de “Vagabundo, borracho y loco”, para con Don Day, sin embargo, la ex Miss, realizó una transmisión en vivo por medio de su cuenta en Instagram, para desmentir estas escenas

“Quiero que entiendan una cosa, estoy impresionada de ver tantas notas, donde han editado un video, donde estoy presentando la canción de un cantante, y le han pegado la foto de Don Day, al lado. Alguien que me explique lo que está pasando porque no estoy entendiendo. Yo a Don Day lo vi y lo saludé cuando entregó su tesis, no he hablado más con él”, aseguró.

Tras estas palabras, Limongi desmiente cualquier posibilidad de polémica, en la que asegura no querer verse involucrada.

¿Qué pasó con Don Day?

El actor se mostró duramente afectado por este episodio de separación que parece estar viviendo, y no tomó en consideración los efectos colaterales de lo que el alcohol, junto con el despecho y las redes sociales pueden hacer. Cabe destacar que este live que le está haciendo titular en todos los portales, se dio en horas de la madrugada del domingo, antes de hacer totalmente oficial su separación con Elizabeth Cader, situación que según explicó, ya lleva más de dos meses.

De igual forma, Don Day realizó una publicación post episodio, en el que se disculpó por su actitud. “Ayer fue uno de esos días malos y no aguanté más necesitaba desahogarme. Me sentí tan vulnerable. Yo sabía que este día iba a llegar y lo necesitaba, necesitaba llorar, necesitaba explotar porque soy humano y no seré la primera ni la última persona que pase estos momentos y uno no por ser una persona pública tiene que tener sentimientos de acero o quiera decir que no nos afecten las cosas”, es parte de lo que escribió.