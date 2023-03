Katty Egas aclara malos comentarios en redes sociales: “Si sigue con su cizaña tocará tomar acciones legales”

La cantante Katty Egas se pronunció sobre los comentarios que han surgido en redes sociales sobre la mujer que afirma ser la voz de Tierra Canela en “La Carta”, uno de los reconocidos temas de la agrupación.

Egas hizo un video para sus seguidores con el afán de aclarar cómo fueron las cosas y porque las declaraciones de Mercy Yolanda Álvarez, la ecuatoriana que dice ser “la verdadera voz de Tierra Canela”, no tendrían que ser contra ella sino contra los verdaderos culpables.

La cantante reveló que “la señora hace dos años estuvo llamando, hablando con mi esposo, y ella me culpa de hacerle daño, que se ha enfermado (por la situación), pero no tengo la culpa de nada. ¡Reclámele al dueño de ese momento!, dijo.

Con respecto a Álvarez, dijo: “Le pido de favor que me deje tranquila, yo no tengo la culpa que haya prestado su voz, haya cobrado y no haya puesto restricciones a su voz. Eso me hubiese beneficiado muchisimo porque así habría podido grabar con mi voz ese tema tan bonito”, dijo.

Y sentenció: “Los créditos están en el video y yo nunca he dicho que soy la voz original de “La Carta, no me metan en su lío. Conmigo será demandar, conversar con mi abogado sobre este tipo de insultos, no soy mala, pero si sigue con su cizaña tocará tomar acciones legales. No le deseo mal a nadie” dijo la cantante.

Sobre la polémica en redes sociales

Egas aclara que “no es que la verdad ha salido a la luz, siempre ha estado ahí, pero genera confusión. Hoy por eso me siento incomoda y por la malicia que existe de los ‘haters’.

“Desde que soy solista he esquivado las piedras que han querido ponerme en el camino pero porque soy una persona tranquila, noble, carismática..., no he hecho problema. Con mi talento he salido a brillar y con el apoyo de mi esposo (manager) y mi familia”, dijo.

Egas indicó que “la verdad siempre ha estado en un CD, siempre han estado los derechos de la persona que afirma cantar el tema “La Carta”, pero no voy a permitir que pongan la duda de que no he sido la voz original de Tierra Canela. Yo he puesto la voz para varios temas ‘que han pegado’. De hecho, soy la voz de uno de los temas más importantes de Tierra Canela, “Mi joven profesor”, que lo grabé y lo canté cuando tenía 18 años de edad”.

Cuenta en su video que ella canta desde los 12 años y a los 18 años la llamaron para ser parte de la agrupación: “fui llamada por mi talento, no hice casting”. Luego, indica que tanto Álvarez, Tania Hidalgo y ella han grabado temas para Tierra Canela.

En el tema señalado, “La Carta”, reconoce que su voz no es la del video pero tuvo que salir en el video por cumplir su contrato. “Para mi era difícil, tenía 18 años y mi voz era más suave más dulce (que la del video), pero me tocó cumplir con un contrato”.

Con esa experiencia, afirma que cuando salió de Tierra Canela pidió que ninguna chica haga play back de su voz.