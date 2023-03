Mujer que dice ser “la verdadera voz de Tierra Canela” y aparece en TikTok, ¿Qué dice Katty Egas?

Katty Egas, ex Tierra Canela (Cortesía)

“La verdadera voz de Tierra Canela”, así se describe en redes Mercy Yolanda Álvarez, una ecuatoriana que vive desde hace 20 años en Italia, pero que ha demostrado en los últimos días que su talento vocal no ha disminuido.

Mercy Álvarez prendió las alarmas en redes sociales al publicar en sus redes: “A ti que te hiciste pasar por mi en videos con mi voz”, refiriéndose a Katty Egas cuando era la voz principal de la agrupación Tierra Canela, mientras el dedica su interpretación de “La Carta”.

@mercyyolanda7 A ti que te hucistes pasar por mi en videos con mi voz,!!si tu,katy egas alcahueteada por jorge homero yunda machado,y la herencia musical,no te da verguenza?DELINCUENTES ♬ suono originale - mercyyolanda7👑dell' swing

Según la cantante ecuatoriana, ella fue parte del proyecto Magia Latina y había grabado algunos temas para esa agrupación. Sin embargo, el Sello Disquero La Herencia Musical, formó la agrupación Tierra Canela y colocó esos temas como sus éxitos.

De ahí que los primeros temas con los que se lanzó a la fama Tierra Canela habrían sido interpretados por Mercy.

Incluso, en el video de “La Carta”, una de las más populares de la agrupación, se menciona el nombre de Mercy Álvarez como “vocalista invitada” y Katty Egas “en el video”.

¿Katty Egas cantó o no los éxitos de Tierra Canela?

Katty Egas es una reconocida cantante ecuatoriana que salto a la fama en la agrupación Tierra Canela, hace más de 20 años. Era la voz y la imagen más visible del grupo que recorrió el país con su música.

Egas se pronunció sobre las declaraciones que han causado polémica: “En todas las agrupaciones del mundo va a haber cantantes que graben en esos momentos sus temas, pero van saliendo los participantes y tienen que venir nuevas generaciones y tienen que cantar esos temas que pegaron. Yo me he sentido fastidiada porque la señora dice que ella es la voz de todas las producciones...”

En este momento, Santiago Castro, quien invitó a Egas al programa Hackers de la Farándula en Ecuavisa, le dijo: “Si nos metemos a Youtube y buscamos “La Carta” de Tierra Canela, de hace 15 años, vemos tu imagen pero la voz no es la tuya”...

“El dueño (de la agrupación) se debe acordar que yo siempre dije que a mi no me parece, que fue un engaño, pero era una chica soñadora de 17 años, si yo no lo hacía, venía otra bailarina y lo hacía. Mi voz es desde el segundo volumen de Tierra Canela, con temas como Mi joven profesor, Siempre te amaré, Diosa de cumbia, Picoteando por ahí, Ingratitud, Vuelve... La voz de Mercy está ahí, pero yo también fui la voz original de Tierra Canela”, dijo en declaraciones a Hackers.