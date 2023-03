La chef Carolina Sánchez no solo sabe cocinar: Estos son los looks más elogiados de la juez de MasterChef Ecuador

Todo chef es conocido por sus sabores, platos insignias y, que tan exitosos son los restaurantes que tengan. Además de esto, también suelen aparecer siempre, vistiendo sus filipinas, en el caso de las mujeres, con cabello recogido, pantalones y zapatos deportivos.

Sin embargo, la chef Carolina Sánchez, al ser jurado en MasterChef Ecuador, ha podido demostrar su buen gusto por la moda y el buen vestir en cada programa. Los jueces siempre van bien vestidos y, solo usan atuendo de chef cuando la situación lo amerita.

Recientemente, un look de la chef Caro fue tendencia en redes sociales, debido a los colores vivos que lo conformaban. Usó un pantalón verde y top fucksia, que los usuarios compararon con cosmo y Wanda, personajes de una serie animada para niños.

cosmo y wanda creen que uno es pendejo#MasterChefEcuador pic.twitter.com/w7NcR9oLkN — julio césar (@JulioCesarUV) March 8, 2023

Pero pese a las burlas que recibió en Twitter, otros halagaron el look y lo catalogaron como uno de los mejores que ha presentado en lo que va de temporada.

En su cuenta de Instagram, la chef ecuatoriana, que fue la primera mujer del país en recibir una estrella Michelin, también hace alarde de lo que usa y, le da créditos a las tiendas o diseñadoras de las prendas.

Algo que también destaca en lo que usa Carolina, son sus accesorios, cuando lleva prendas más simples, no deja de ser el foco de atención, porque suele complementar el look con grandes zarcillos, collares o cualquier otro detalle que resalta no solo su belleza, también la hacen ver como la mujer fuerte y profesional que es.

