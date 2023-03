El más sexy de Masterchef Ecuador: video deja claro quien es “el mejor” para el “baile erótico”

No es Jorge Rausch, ni Jamil y peor aún Henry. El más sexy de Masterchef Ecuador es Raúl Calle quien no dudó en cumplir el reto tras cámaras y sacar los pasos prohibidos para danzar frente a Sonnia Vásquez.

El concursante, que está peleando por llegar al top 5, optó por levantar su mandil negó y cubrir levemente el cuerpo de Sonnia mientras realizaba un movimiento de cadera. Por supuesto, la danza fue tomada por gracia por sus compañeros; Alexandra no dudó en sonreír ante la situación.

El más sexy de Masterchef es Raulito Captura de pantalla.

¿Qué dijo la “beneficiada”?

La representante de Urdaneta acotó estar nerviosa, aunque no desaprovechó para lanzar un piropo a su compañero. “Qué nervios que me dio Raulito. La verdad es que nunca me han hecho bailes así. Es la primera vez. Bien Raulito. 10/10 Raulito. Para todo es sexy: para bañarse ha de ser sexy, para bailar es sexy”, finalizó.

Gala de eliminación

Apenas son siete los concursantes que quedan en el reality. Este jueves 09 de marzo se llevará a cabo una gala más de eliminación. El único que ha asegurado su puesto para una semana más de competencia es Henry.

Johanna, Jamil, Victoria, Alexandra, Sonnia y Raúl estarán en el capítulo donde uno de ellos abandonará las cocinas de Masterchef.

Premios

En esta temporada, el premio para el ganador del programa es de 20 mil dólares, más obsequios de los anunciantes. En esta edición también se contará con Tiempo Extra donde los participantes eliminados compiten por un premio de 5 mil dólares.