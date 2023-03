MasterChef Ecuador: Jamil confiesa otro plato típico ecuatoriano que nunca ha probado

Jamil no deja de sorprender a los jueces y a los seguidores de MasterChef Ecuador. La competencia ha tenido en varias oportunidades, retos que se enfocan en los platos típicos de Ecuador, debido a que es una edición de dicho país y, los participantes son oriundos del mismo.

Sin embargo, Jamil, con ascendencia libanesa ha demostrado que, aunque tiene mucho conocimiento sobre diferentes recetas y cocina árabe, no ha probado lo más típico del país donde nació.

Obviamente si no has probado un emborrajado vas a cometer estos errores. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/d7Xi0vFmUL — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 10, 2023

En el último reto de eliminación les tocó preparar emborrajado, un plato de las costas ecuatorianas y además es un plato muy popular buscado por los turistas, donde el plátano maduro es el protagonista. Cuando Jamil escuchó de que trataba el reto se puso nervioso y, aseguró que no sabía de qué trataba ese plato, ni como se hacía.

“Si, nunca he comido emborrajado”, terminó de confirmar Jamil en sus redes sociales. Esto generó controversia entre los seguidores, donde muchos lo señalaron de no prestarle atención a la comida de su país “siendo tan variada y rica”. El cocinero aficionado no les prestó atención a los comentarios y, simplemente no mencionó más el tema.

Si, nunca he comido emborrajado #MasterchefEcuador — Jamil Faour (@jamilfaour1) March 10, 2023

Por otra parte, en el reto no logró presentar un emborrajado, ni siquiera pasó al atril y Alexandra, fue quien terminó ganando el beneficio.

¿Qué otro plato ecuatoriano no conoce Jamil?

Jamil es un participante que ha recorrido el mundo y conoce la gastronomía de diferentes países. Sin embargo, de Ecuador, no es mucho lo que conocer. En capítulos anteriores de MasterChef Ecuador, aseguró que no le gusta el encebollado y, logró prepararlo en la competencia, luego de ver una receta de la chef Caro.

Tu, vives en Ecuador y, sin embargo, odias sus fiestas y nos probado su comida.

Y, así, quieres ganar MASTERCHEFF ECUADOR ???

UBICATE !!! — Carlos Ayora (@CarlosAyora9) March 10, 2023

De igual forma, en otro reto expresó que nunca había probado la Colada Morada, una bebida caliente, dulce que tiene mora, harina morada piña y frutilla y se toma en día de muertos y se acompaña con guagua de pan.