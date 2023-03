“No iba a contar mi dolor gratis”: Carolina Jaume confiesa que le pagaban por contar sus intimidades

La presentadora y actriz, Carolina Jaume, es una metratella de polémicas. Nunca se detiene y sabe cómo ganarse la atención de la audiencia. Ahora, desde su nuevo espacio de trabajo, ha confesado que le pagaban por contar la dura situación personal que atravesó. “No iba a contar mi dolor gratis”, dijo en el programa de Telepremier, ‘Agárrate’.

En el programa de las tardes se hablaba de monetizar el dolor y que cada quien ve si lo hace o no, cuando las redes son instrumento de trabajo.

“A mi me pagaban ¿Tú qué crees? Que yo iba a contar mi vida y mi dolor gratis. Me pagaban y no fui víctima de ninguna circunstancia”

Su compañera de panel, Tábata Gálvez, cuestionó ello al decir que pensó que Carolina contaba su historia “de corazón”. Pero Jaume seria le respondi:

“¡Perdóname! A mi me pagaron, y me pagaron muy bien. Yo estuve de acuerdo; no se aprovecharon ni fui víctima de nada”.

A su criterio, cada quien debe saber lo quiere decir y que “si uno lo quiere monetizar, lo hace”.

A criterio de la panelista invitada, Alejandra Sánchez, ‘La Suka’, Jaume era utilizada en el matinal que le pagaba a Jaume por hablar de su vida persona.

“En la mañana te pagaban y en la tarde te daban puñaladas por la espalda”

Ante esa opinión, Carolina les pidió que no le den advertencias que “no he pedido”. Prefiere vivirlas aún si cae, se vuelve a levantar.

yo mis experiencias con respecto a lad perosnas prefiero vivrlas yo sola y nadie me de advertencias que no he pedido.

Indirecta a Allan Zenck

En el programa, Jaume no dejó de lanzarle indirectas al padre de su hijo, Allan Zenck. Con el empresario atraviesa una situación legal. Pues con él ha evidenciado la mala relación que hay por la crianza del pequeño Alonso. Además, ha expuesto en redes una serie de cosas que -según ella- él ha dejado de pagar.

Allan Zenck demanda a Carolina Jaume por calumnia (@carolinajaume)

Puso de ejemplo la excelente relación que tiene con el padre de su hija Rafaella, Xavier Pimentel. Destacó entonces la importancia de la crianza compartida por la felicidad de los hijos.

“Eso hace la gente civilizada, educada y con clase. Independientemente de los problemas personales que puedan tener”

Agregó entonces los buenos resultados académicos de su hija que la crianza compartida que tiene con Pimentel.