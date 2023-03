“No existían las cirugías”: Carolina Jaume y sus fotos de cuando tenía 21 años ¿Se compara con la pareja de su ex?

Carolina Jaume hizo, al parecer, una comparación de cómo ella lucía cuando tenía 20 años sin cirugías con fotografías del pasado de la pareja de su exesposo. No lo dijo directamente pero está etiquetada en la publicación.

Primero comenzó con mostrar cómo lucía la modelo venezolana. Pero la crítica a la que se refería esa a la dentadura. “Para no perder la costumbre”. Escribió en la historia de Instagram.

No es la primera vez que comparte fotos del pasado de la pareja del padre de su hijo. En otras ocasiones la ha mostrado cómo lucía sin cirugías.

De hecho, le ha puesto apodos peyorativos. Motivo por el cual, Gabriela Guerrero está llevando adelante una denuncia en contra de la actriz y presentadora.

El representante legal de la venezolana, Alfonso Cedeño, fue quien dio a conocer la noticia de la querella que responde a los “constantes ataques”.

¿Se compara?

No conforme con ello, Jaume se mostró cómo era ella a sus 21 años. “Fotos de mi vieja guardia. No existía cirugías. Mi nariz bien fea”. Se lee en la publicación en la que se le veía muy bien.

Tal vez sea una especie de comparación de ella y la pareja de su ex. Pues ha hecho énfasis cuando comenzó a divulgar fotos del antes y después de la chica.

Carolina Jaume cuando tenía 21 años (Instagram Carolina Jaume)

¿Qué dice Gabriela Guerrero?

Alfonso Cedeño, el abogado de Zenck, también es la defensa de su novia y confirmó a Los Hackers de la Farándula el inicio de acciones legales.

“Hay dos procesos. El uno que inicio la señora Carolina Jaume que, a través de redes sociales, divulgó información reservada, lo pondremos en conocimiento tanto en la Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar como de la Fiscalía porque no se puede divulgar información con reserva legal. La señorita Gabriela Guerrero ha comparecido y también estamos recabado toda la información para continuar con las acciones legales correspondientes porque no se puede mancillar el nombre y la honra de una persona en base a expresiones, historias creadas, fotos alteradas de una persona públicamente se ha demostrado que no hace lo correcto como lo es Carolina Jaume”.

‘Lazito’ le preguntó al abogado cuál sería el mensaje que enviaría Gabriela. A lo que respondió que confiará en la justicia porque la honra de una persona no puede dañar así.

“Vamos a confiar en el sistema de justicia y haremos las gestiones que esté en nuestro alcance para que esto sea un precedente y no se repita porque la honra se debe respetar. No se puede dañar así la honra y la dignidad de un persona. La imagen conseguida en el transcurso de los años no se puede denigrar por el estado emocional inestable de una persona por redes sociales”, finalizó Cedeño.