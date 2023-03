“Él me ayudó mucho en ese proceso”: Carolina Jaume cuenta quien estuvo con ella cuando diagnosticaron a su hijo con autismo

Carolina Jaume, sigue dando de qué hablar y a la vez también poniendo a disposición de su nueva audiencia, los buenos y malos momentos que ha tenido que afrontar y que aún sobrelleva, fue durante se presentación en el programa de ´Agárrate´ de Telepremier, que la actriz contó como fue hacer frente al diagnostico de autismo de su hijo Alonso y quien la ayudó en ese proceso.

“Yo siempre voy a destacar en Arturo Vizcarra, que cuando lo diagnostican de autismo y todo, quien se instruyó sobre el autismo y todo fue Arturo, no yo. Yo me lamentaba en la cama y él iba hasta los institutos, averiguó de los centros, de los psicólogos, me ayudó mucho en ese proceso”, confesó la presentadora, al hacer alusión al tiempo en que ella y el ´Rayo´ fueron pareja.

Carolina Jaume también hizo mención de la actual situación que lleva con el padre de su hijo, Allan Zenck, y aseguró que la comunicación es nula, que presume que le tienen prohibido hablar con ella y el niño, puesto que no encuentra respuesta ni señales de él por ningún medio. “El niño ya dejó de preguntar por él”, aseguró.

Indirectas para Allan Zenck

Asimismo, aunque Zenck ya no se haga presente, eso no es impedimento para que Jaume le lance indirectas al padre de su hijo. Para nadie es un secreto que ella tiene una guerra jurada con el empresario, con quien atraviesa una situación legal. Pues con él ha evidenciado la mala relación que hay por la crianza del pequeño Alonso. Además, ha expuesto en redes una serie de cosas que -según ella- él ha dejado de pagar.

Realizó además una especie de contraste, en la que puso de ejemplo la excelente relación que tiene con el padre de su hija Rafaella, Xavier Pimentel. Destacó entonces la importancia de la crianza compartida por la felicidad de los hijos.

“Eso hace la gente civilizada, educada y con clase. Independientemente de los problemas personales que puedan tener”, dijo.