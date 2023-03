¡El karma le llegó a Piqué! Inteligencia Artificial te muestra cómo lucirían Piqué, Clara Chía y Shakira de viejos

Piqué y Clara Chía se han envuelto en una serie de críticas por la polémica relación amorosa que mantienen después de que saliera a la luz la infidelidad del futbolista a Shakira.

La Inteligencia Artificial en esta oportunidad nos muestra cómo se vería este triángulo amoroso después de unos 20 años. Muchos seguidores han especulado sobre el tema en redes sociales por la diferencia de edad entre Clara y Shakira. La barranquillera con 46 años luce radiante ahora ¿Cómo lucirá la nueva “parejita del año”?

Gerard Piqué y Clara Chía

La fotografía seleccionada de la IA para crear su magia, fue la que subió el español a su cuenta de Instagram para confirmar oficialmente su relación con Clara Chía. En unos años muestran a Piqué totalmente destruido, con algunas canas en su cabello, varias lineas de expresión en su rostro al igual que los ojos del futbolista se han caído notablemente.

A diferencia de su pareja, a Clara no se le notan mucho las canas por lo que mantiene su lisa cabellera rubia, muy pocas arrugas en su rostro. No es de esperarse que el cambio de la catalana no sea tan radical, solo tiene 24 años de edad. Es notorio que el karma siempre llega y esto podría ser un factor en el futuro para que a Piqué le hagan lo mismo que le hizo a Shakira.

Piqué y Clara Chía de 60 años

Shakira

La barranquillera a pesar de tener sus 46 años se mantiene muy bien, luce bella y conserva las curvas en su esbelto cuerpo. Después de la ruptura, se ha mostrado más radiante que nunca y esta vez no sería la excepción.

La IA muestra a la intérprete de “Monotonía” en la vejez, la única diferencia notoria serían algunas lineas de expresión que se han marcado debajo de sus ojos. Muchos fanáticos han expresado que el cambio no sería muy evidente.