Mauricio Altamirano el ´Cuy´ explota contra programa de Ecuavisa: “Tienen contenido repugnante en pantalla”

Mauricio Altamirano el ´Cuy´ de la farándula, sigue causando polémica, el reportero de entretenimiento quien hace tan solo unas semanas se viralizó en las redes, tras agredir a su colega Dieter Hoffman, mientras este intentaba abordarlo para una entrevista, ahora volcó toda su furia contra un programa de Ecuavisa y sus productores, y los acusó de ser “La Mata de la hipocresía”.

En parte del que fue el extenso mensaje publicado por el ´Cuy´, este acusa al espacio de entretenimiento de silenciar su opinión y borrar sus comentarios, para intentar así “acallar” lo que asegura es su defensa contra todo lo que se ha expuesto bajo su nombre en el programa de farándula.

“Aquí está una prueba más de la campaña de odio en mi contra, ya basta, parece que las predicas del pastor no les han servido de nada, parece que la barquita de la hermana Betty Mata, no les ha servido de nada, son la MATA DE LA HIPOCRESÍA. Borran mi comentario, me injurian, dicen que me estoy burlando, trato de defenderme ante tantos ataques y restringen mi comentario y el comentario de quienes me apoyan, la familia Alvarado debería de estar avergonzada de tener un contenido tan repugnante en su pantalla”, recoge algunas de las líneas escritas por Mauricio Altamirano.

Aunque la opinión ya no es visible en ninguno de los post del programa, tal parece que el ´Cuy´ se habría encargado de guardar la evidencia de su intervención para hacerlo de conocimiento público en las redes.

¿Qué pasó entre Mauricio y Dieter Hoffman?

Cuando Mauricio Altamirano, ‘El cuy de la farándula’, salía de la audiencia en la que se le dictó sentencia de 15 días de cárcel y USD 12 mil de reparación por ofensas al cantante panameño Miguel Melfi, protagonizó un repudiable hecho de agresión en contra de su colega Dieter Hoffmann.

Tras este altercado, se conoció que Hoffman tomó acciones legales y ahora el ´Cuy´ deberá pagar 1500$ dólares por el daño a sus pertenencias.