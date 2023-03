¡Gracias spoiler! Ya sabemos cuáles son los próximos eliminados de MasterChef Ecuador

Una vez más, el spoiler arruinó la emoción de MasterChef Ecuador. No solo era por los adelantos del canal oficial que no dejan nada a la imaginación. Si no que en la enciclopedia libre que todos conocemos han escrito el orden en que serán eliminados los participantes.

Victoria y Alexandra serían las próximas eliminadas; en ese orden. Después Jamil, luego Santiago y por último Sonnia. Ese sería el orden.

Captura de pantalla de los eliminados de MasterChef Ecuador (Internet)

Raúl, Henry y Johanna se debatirán la gran final y gana la experta en pasteles. Sería la primera mujer en llevarse el título en Ecuador ya que siempre lo han hecho hombres.

Aunque en redes se dice otra cosa por el adelanto del capítulo de hoy. A Santiago lo perfilan como el eliminado de hoy. Entonces no se cumpliría el orden del sitio que publica el spoiler, que sí acertó con la eliminación de Sara.

¿Cuándo es la final?

Por la forma tan rápida que se ha hecho el desarrollo de MasterChef Ecuador, todo apunta a que este 21 de marzo sea la final. Para que ello suceda, cada semana de las que faltan a esa fecha tienen que eliminar a dos. Pues hoy se define es el top siete y el último episodio se lo debaten tres participantes.

Una de las que suena para la final de MasterChef Ecuador es Johanna. De hecho, ya es más que obvio. Ella sería la primera mujer en ganar el reality en el país. En temporadas anteriores han sido solo hombres.

La pastelera de Guayaquil tiene excelentes cualidades para llevarse el título. Es una dura en postres y su cocina tradicional la ha llevado a otros niveles.

Se ha llevado cachetito de Jorge Rausch y contadas con una mano han sido las veces que lleva comentarios poco favorables.Otra de las súper cualidades de Johanna es que tiene una personalidad calmada, es tranquila, no se mete en polémicas y mucho menos ha hecho comentarios despectivos de sus otros compañeros. Asume con entereza sus errores y solo transmite paz cada vez que habla. ¡La mejor de las suertes para ti!

Se van dos por semana

Los spoiler han sido el peor enemigo para el canal, ya que se les han escapado ciertos detalles. No han fallado en lo absoluto y en una reconocida página de búsquedas algunos de los que están en el top ocho aparecen como eliminados.

Lo que se baraja en redes sociales (que “si el río suena es porque piedras trae”) es que esta semana saldría Victoria y Santiago. De hecho, esta noche saldría el odontólogo cuencano. Sin embargo, en el spoiler del portal de búsquedas aparece que primero se va Alexandra. ‘La Diabla’ es la más odiada de la competencia por sus fuertes opiniones y comentarios.

Pero lo que sí, es que dos de esos tres que forman parte de los ‘Fiu fiu’ se van esta semana por las razones arriba explicadas. Ya es muy conveniente sacar dos personas por semana para que los tiempos puedan dar y más aún, el caso de coimas y cohecho que salpica las cocinas de MasterChef Ecuador del que se está hablando.

Aunque todo puede pasar en MasterChef, ya han sucedido cosas tan predecibles y nada es una sorpresa. Ello le quita emoción al reality de talla internacional. Si es que llega la quinta temporada, todos los errores de esta tendrán que tomarlos en cuenta para que ya las personas no se aburran de verlo.