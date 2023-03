Así consiguió el papel Don Alfonso, el presentador se confiesa sobre su reto de actor de doblaje

Alfonso Espinosa de los Monteros no se cansa de hacer historia en el Ecuador. El presentador de noticias no le bastó con un Récord Guinness, ya que ahora a decidido cumplir uno de sus sueños: ser actor.

Don Alfonso se convirtió en el primer ecuatoriano en participar en una super producción de Hollywood. Aunque su papel no será tan relevante, el comunicador espera que más puertas se abran; confesó que fue Paramount quien se contactó con él y no dudó en aceptar la oferta.

“Tuve la suerte que el equipo de Paramount en Ecuador me contacte y me formuló esta propuesta. Mejor enterado del proyecto acepté sin ningún reparo. Yo lo haría con mucho gusto si se me vuelve a dar la oportunidad, me gustaría tener un papel más fuerte. En esos desafíos está lo mejor de la vida”.

Don Alfonso contó cómo consiguió el papel Entrevista con Paramount.

“En esta nueva faceta que estoy entrando, espero tener un tiempito más para seguir haciendo doblaje”, detalló sobre su futuro en esta rama del entretenimiento.

“Todo un honor verdaderamente, me siento muy satisfecho. Es algo nuevo, es un desafío nuevo. Es un placer, todos tenemos un poco de artistas. Sentimos satisfacción cuando hacemos estas cosas”.

“Soy novato, porque claro no lo he hecho antes y seguramente tengo que aprender mucho al respecto. Y soy pionero, porque soy el primer ecuatoriano que está trabajando en doblaje para el cine norteamericano”.

“Yo fui un aficionado del cine, y mi sueño de adolescente era ser actor de cine. Los sueños de un adolescente se desvanecen fácilmente, pero yo mantenía eso. Es parte de un sueño de mi vida, más que una meta”, finalizó.