Don Alfonso en Hollywood: ¿Cuánto y cómo ganan los actores de doblaje?

Alfonso Espinosa de los Monteros sorprendió al Ecuador al anunciar su papel de actor de doblaje en la próxima apuesta cinematográfica de Paramount: Calabozos y Dragones. El ganador del Récord Guiness tendrá su primera participación de este tipo y podría llevarse un buen dinero; el salario no ha sido revelado.

Tal y como lo señala la plataforma Campus Training, la profesión de actor de de doblaje se caracteriza por ser imprevisible y relacionada con las cargas de trabajo que vayan apareciendo. A la vez, es complicado determinar así una cifra para saber cuánto gana un actor de doblaje al mes, pero el salario puede oscilar entre 50 y 120 dólares la jornada.

Entre los actores de doblaje más cotizados en Hispanoamérica resaltan los de México, seguido de España y Colombia. No obstante, en el listado no figura Ecuador pero estaría en los estratos más bajos al no tener referentes en este tema.

Lista de salarios

México: 5418 a 70 mil dólares según el papel

5418 a 70 mil dólares según el papel Colombia: entre 14 y 50 mil dependiendo el papel

entre 14 y 50 mil dependiendo el papel Argentina: 387 al mes

387 al mes Chile: Entre 618 y 824 dólares por proyecto

Entre 618 y 824 dólares por proyecto España: 22445 al año

Mientras que en países como España esta profesión está regulada, en otros queda a manos del actor en colocar su valor.

¿Cuál es el papel que tendrá Don Alfonso?

El periodista ecuatoriano dará voz al personaje Sven Salafin. La cinta llegará a los cines el próximo 30 de marzo.