¿Todo bien en casa, Alexandra? Continúa con sus comentarios sobre el aspecto físico de sus compañeros de MasterChef Ecuador

Alexandra no para de hacer comentarios gordofobicos (Foto: captura de twitter @teleamazonasec)

El capítulo 69 de MasterChef Ecuador comenzó con muchas expectativas, en torno a la controversia y revuelo que hay en redes sociales con Alexandra, debido a los comentarios despectivos que ha hecho sobre el aspecto físico de sus compañeros.

En el último programa, Henry obtuvo el pin del chef y, dentro de la estrategia estaba que Alexandra terminará como una de las capitanas de un equipo.

[ Alexandra tilda de mediocres a las personas que le tiran hate por sus comentarios despectivos en MasterChef Ecuador ]

Por eso, la puso junto a Johanna, a disputar cual empezaría a elegir a su equipo. El reto de capitanes consistía en llenar una cubeta con agua, llevando copas llenas de líquido, que debían carga de forma apilada encima de una bandeja y, atravesar una fila de neumáticos.

Las capitanas hacen su mejor esfuerzo para conseguir la ventaja del reto de capitanes. 👨‍🍳#MasterChefEcuador pic.twitter.com/99liozTJki — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 4, 2023

Sin embargo, lo más sorprendente del reto, fueron los nuevos comentarios gordofóbicos de Alexandra. Al parecer, todo el hate y malos comentarios que ha recibido seguirán. Ahora los hizo en contra de Johana, contra quien competía.

[ ¿Quiere limpiar la imagen de gordofóbica?Alexandra de MasterChef Ecuador publicó una foto con su hermana ]

“Johanna no tiene la habilidad, no la acompaña mucho la bandeja. No creo que haga mucho ejercicio, ni deporte”, fueron las palabras de ‘la diabla’, como es conocida en el programa de cocina.

@teleamazonasec publicó un tuit del fragmento donde Alexandra opina sobre el peso de Johanna

Además, mientras decía los comentarios, hacía gestos con su cara y manos, haciendo referencia a que la contextura de Johanna no le permitía mantener el balance con las copas llenas en la bandeja, al pasar por los cauchos.

No la perdonaron en redes sociales

Twitter es una de las redes sociales que más se activa durante la transmisión del programa y, cuando Alexandra realizó los comentarios en contra de Johanna, no dudaron en atacarla de nuevo, tanto a ella, como a la producción de MasterChef Ecuador.

No es posible que @teleamazonas permita que se fomente de esa manera el bullying. Los comentarios racistas, clasistas y agresiones al físico de la gente, simplemente no son aceptables, ni son parte del show #MasterchefEcuador — Patty (@pattys_j) March 3, 2023

Entre los tuits que más destacaban, decían que no entendían porque la producción permitía o fomentaba ese tipo de comentarios en el programa ya que, consideran, tiene el poder de mostrar y transmitir lo que deseen, porque tienen la edición de cada capítulo en sus manos.

Por otra parte, sobre Alexandra aseguran que es una persona despiadada y sin valores, que “se cree mejor que todo el mundo y, nunca acepta sus propios errores”.