¿Quiere limpiar la imagen de gordofóbica?Alexandra de MasterChef Ecuador publicó una foto con su hermana

Alexandra sigue siendo tendencia en las redes sociales, en Ecuador, debido a la polémica que ha creado por comentarios despectivos en MasterChef Ecuador. Y, aunque ella misma dijo en redes sociales que nunca llamó gordos a sus compañeros en forma de insulto, tampoco se ha reivindicado, debido a que todo lo que expresa parece insultante, según los propios seguidores.

En su cuenta personal de Instagram publicó una serie de historias, algunas con mensajes positivos que le han hecho algunas personas de su comunidad y, también publicó un mensaje en Twitter, donde asegura que no puede ser gordofobica, porque tanto su mamá como hermana, son personas de contextura gorda.

Alexandra con su hermana (Foto: Instagram)

Incluso, publicó una imagen con su hermana, la misma la acompañó con el texto “mi gordita” y un emoji de ojos enamorados. Esta publicación fue tomada por muchos de los internautas como una forma de querer limpiar la imagen que se ha creado en las últimas horas. Sin embargo, en las diferentes plataformas digitales siguen atacándola e insultándola.

Érika Vélez también tuvo que defenderse de ataques

Las acciones de Alexandra y sus comentarios, también han salpicado a Érika Vélez. Así que la presentadora respondió a las críticas mediante su cuenta de Twitter.

“Yo no hablo ni me burlo de los cuerpos de nadie, siempre he estado en contra de eso, que saquen de contexto un capítulo no tiene nada que ver, a todos los he apoyado en público y dentro de las cocinas y que me digan lo contrario.