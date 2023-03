¿Cuánto deberá pagarle Mauricio Altamirano a Dieter Hoffmann por romper su teléfono? Esto fue lo que dijo el Hacker

La polémica que comenzaba a quedar en el olvido, ha tomado revuelo nuevamente, las imágenes de Mauricio Altamirano mejor conocido como ´El Cuy´de la farándula´, agrediendo y lanzando contra el suelo el teléfono del reportero Dieter Hoffmann, se tomaron por completo los portales de entretenimiento hace algunas semanas atrás, y tal parece que la denuncia interpuesta por el Hacker, no quedó solo en palabras, si tuvo avances.

De acuerdo a como lo dijo el mismo Dieter Hoffmann, durante su participación en el programa digital de ´El Hueco´, de Jonathan Estrada, el ´Cuy´ no quedará exento de su agresión, pues tendrá que pagarle a su colega 1500$, como parte de los “daños a su propiedad”.

Asimismo, el periodista de farándula también se encargó de mandar más de una indirecta al ´Cuy´ a quien entre otras cosas calificó en medio de un segmento del espacio como “detestable”. Una opinión que quedó demostrado es compartida, debido a que Mauricio Altamirano también asistió al programa digital y de manera burlona o “hipócrita” aseguró que tanto como Dieter como Miguel Melfi “eran sus mejores amigos”.

La indirecta de Mauricio Altamirano

“Voy a brindar porque muy pronto vas a tener noticias mías, muy pronto vas a tener sorpresas mías, me querías ver destruido pero no, no te voy a dar el gusto, sin embargo, de forma hipócrita, voy a brindar por tu éxito, porque estás en un buen programa de farándula, voy a brindar por los Hackers de Ecuavisa”, fueron las palabras de ´El Cuy´, que abrieron la realidad, de que aunque su altercado con Hoffman parecía haber pasado, este tendría una posible movida bajo la manga.

Altamirano aseguró en declaraciones pasadas, que se sintió acosado y que “no quiso entender”. Razón por la que salió del auto y le quitó el celular. Un día anterior había pedido a los reporteros de farándula que no le graben por seguridad.

“El reportero insita al odio, mintiendo. Muestra supuestas heridas pero no dice primero que se cayó. Jamás lo herí, solo reaccioné a una provocación”.